W związku z 2. rocznicą powstania koalicji Platforma, Trzecia Droga, Lewica, która następnie wyłoniła rząd Donalda Tuska, rządzący przygotowali propagandową akcję, którą przez cały wczorajszy dzień prezentowali pod hasztagiem „RobimyNieGadamy”. Tyle tylko, że do tego podsumowania 2. lat rządów koalicji 13 grudnia, zdecydowanie bardziej pasuje hasztag „KłamiąNieRobią”, a twardym dowodem w tej sprawie jest sam rzecznik rządu Adam Szłapka, któremu portal Demagog.pl w ciągu zaledwie kilku tygodni jego funkcjonowania, sprawdził 13 oficjalnych wypowiedzi, z których aż 7 okazało się kłamstwami, 2 manipulacjami i tylko 3 okazało się prawdziwe. Zresztą nawet Grok zapytany, który z tych hasztagów bardziej pasuje do 2-letnich rządów koalicji 13 grudnia, zdecydowanie wskazał właśnie ten „KłamiąNieRobią”, a nie ten, którym posługuje się Platforma „RobimyNieGadamy”.
Wczoraj na portalu X Platforma umieściła pod wspomnianym hasztagiem „RobimyNieGadamy”, kilkanaście wpisów, z których większość to właśnie kłamstwa i manipulacje. Żeby nie być gołosłownym, zwrócę uwagę tylko na 5 wpisów, umieszczonych na portalu X wczoraj wieczorem: ruszyła budowa I elektrowni atomowej; w 2020 roku wydamy na bezpieczeństwo 200 mld zł; wydamy 84 mld zł na ochronę zdrowia więcej, niż w ostatnim roku rządów PiS; uroczyście ogłaszamy koniec PiS-owskiej drożyzny, polska gospodarka jest 20. miejscu na świecie. Każdy z tych wpisów, to kłamstwo, albo co najmniej manipulacja, żeby tylko przypisać rządowi Tuska, jakiekolwiek zasługi w tych sprawach, choć zasadnicza część tych przedsięwzięć, została zrealizowana podczas rządów PiS.
W sprawie I elektrowni atomowej rząd Prawa i Sprawiedliwości tak prowadził przygotowania do realizacji tej inwestycji, że pierwszy blok energetyczny miał być oddany w 2033 roku, między innymi przez 7 lat, czas najkrótszy z możliwych, przygotowano decyzję środowiskową dla tej inwestycji, ale zaledwie 2 lata rządów Donalda Tuska, spowodowało, że termin oddania tego bloku energetycznego został już przesunięty na rok 2040. Co więcej, zdecydowanym przeciwnikiem budowy elektrowni atomowych w Polsce są Niemcy, którzy u siebie zlikwidowali energetykę jądrową i dopóki Polską będzie rządził Donald Tusk, to budowa tej elektrowni będzie pozorowana. Taką PR-owską zagrywką była wczorajsza wizyta premiera Tuska na budowie tej elektrowni, bo przecież budowa elektrowni się nie rozpoczęła i jeszcze przez co najmniej 3 lata się nie rozpocznie, bo ciągle trwają przygotowania. Ba już blisko 10 miesięcy rząd Tuska czeka na zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla tej inwestycji w wysokości 60 mld zł, a brak starań o przyśpieszenie wydania tej zgody sugeruje, że być może rząd Tuska tylko markuje działania w tej sprawie, a elektrowni atomowej wcale nie zamierza budować.
Wydanie 200 mld zł na obronność w 2026 roku, to pobożne życzenia, bo blisko 80 mld zł ma pochodzić z FWSZ, a w roku 2024, nie wydano z tego Funduszu 20 mld zł, w tym roku najprawdopodobniej co najmniej 30 mld zł, więc najprawdopodobniej w 2026 roku także nie zostanie on w pełni wykorzystany. Wydanie 84 mld zł więcej na ochronę zdrowia wynika z ustawy przyjętej podczas rządów PiS, wyznaczającej coroczny poziom wydatków na ten cel w relacji do PKB, na rok 2026 ten minimalny poziom powinien wynieść 6,8 proc. PKB (przy czym PKB z roku n-2, czyli roku 2024). Ale podkreślanie tego wzrostu wydatków na zdrowie w sytuacji, kiedy w tym roku brakuje do pokrycia wydatków przez NFZ blisko 14 mld zł, a w roku 2026 aż 23 mld zł, może tylko wyprowadzić z równowagi samorządy prowadzące szpitale miejskie, powiatowe i wojewódzkie, którym już teraz NFZ jest winien setki milionów złotych.
Zapowiedź likwidacji PiS-owskiej drożyzny to oczywiste kłamstwo, bo redukcja inflacji z 18,4 proc. w marcu 2023, do 2 proc. w marcu 2024 roku, to w całości zasługa NBP i Rady Polityki Pieniężnej, a takie decyzje rządu Tuska z roku 2024, jak powrót do 5 proc. stawki VAT na żywność czy likwidacja tarczy energetycznej, spowodowały skok inflacji do 5 proc. na koniec 2024 roku. Co więcej, w tym czasie, kiedy w Polsce mieliśmy do czynienia z inflacją na poziomie 18,4 proc., w takich krajach jak Litwa, Łotwa i Estonia wynosiła 22 proc. -23 proc., a tam przecież PiS nigdy nie rządził, więc jest to dowód, że czynniki inflacyjne w poszczególnych krajach UE, były czynnikami zewnętrznymi, a głównymi były gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych (np. gazu o 1500 proc.), a później agresja Rosji na Ukrainę. Z kolei 20. gospodarką świata nasza gospodarka po raz pierwszy była już w 2023 roku, a więc za rządów PiS, a utrzymanie tego miejsca w 2024 roku, wynika głównie z mocnego złotego, co oznacza, że przeliczeniu na USD, polski PKB po raz pierwszy przekroczył wartość 1 biliona wyrażonego w amerykańskiej walucie. Niestety tej 1 bilionowi USD naszego PKB, towarzyszy przyrost długu publicznego w latach 2024-2026, aż o kwotę 1 biliona 100 mld zł, i to swoiste „osiągnięcie”, to już pełni zasługa rządów Donalda Tuska.
Jak widać z analizy tych 5. ostatnich wpisów Platformy na portalu X, hasztag „KlamiąNieRobią” w pełni oddaje opis działań Platformy i rządu Donalda Tuska w ciągu już blisko 2 lat rządzenia. Równie dobrze opisuje działania Platformy w ciągu dwóch ostatnich lat hasztag „2lataChaosu”, bo rozsadzenie od środka takich instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Prokuratura Krajowa, IPN, czy Media Publiczne (teraz w likwidacji), to działania, których nie powstydziliby się wrogowie naszego kraju. Jak się okazuje działania rządu Tuska opisane hasztagami „KłamiąNieRobią” i „2lataChaosu”, na tyle dobrze odzwierciedlają rzeczywistość, bo aż blisko 51 proc. badanych w ostatnich badaniach opinii publicznej, opowiada się za zmianą szefa rządu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743305-do-koalicji-bardziej-pasuje-hasztag-klamianierobia
