Współprzewodniczący Alternatywy dla Niemiec postanowił skrytykować słowa prof. Sławomira Cenckiewicza, który komentował sprawę domniemanych sabotażystów, którzy doprowadzili do zniszczenia gazociągu Nord Stream. Niemiecki polityk twierdzi, że chodzi o „żywotne interesy” RFN.
Prof. Sławomir Cenckiewicz, który jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, udzielił wywiadu „Financial Times”, w którym jednoznacznie odniósł się do sprawy śledztwa ws. zniszczenia Nord Stream 2.
Jeśli Niemcy ścigają kogoś, kto zniszczył źródło dochodów rosyjskiej machiny wojennej, to jasno widać sprzeczność interesów między Polską a Niemcami, zwłaszcza w zakresie postrzegania rzeczywistości po rosyjskiej inwazji w 2022 r. Z naszego punktu widzenia to śledztwo nie ma sensu, nie tylko z punktu widzenia interesów Polski, ale całego NATO. Ściganie sabotażystów Nord Streamu może być w interesie niemieckiej sprawiedliwości, ale też rosyjskiej niesprawiedliwości
– czytamy na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Postawa prof. Cenckiewicza wywołała reakcję Tino Chrupalli, który jest współprzewodniczącym AfD.
Odrzucamy wypowiedzi szefa polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego jako ingerencję w żywotne interesy naszego kraju. Cieszyłoby nas, gdyby nasi europejscy sąsiedzi wspierali pracę śledczą Prokuratora Generalnego
– powiedział polityk.
Jak pisze dw.com:
Chrupalla wezwał niemiecki rząd do obrony „niemieckiego prawa karnego oraz interesów obywateli wobec Polski”
– czytamy.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prof. Cenckiewicz w wywiadzie dla „Financial Times”: Rosja wykorzystuje kryptowaluty do płacenia sabotażystom w krajach UE
Reakcja BBN
Słowa Chrupalli nie pozostały bez reakcji. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało wpis:
W nawiązaniu do przywołanego poniżej stanowiska pana @Tino_Chrupalla, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pragnie podkreślić, że: 1. Szef BBN prof. @Cenckiewicz, a w ślad za tym całe nadzorowane przez niego i jego zastępców Biuro, podtrzymują stanowisko, że w żywotnym interesie państwa polskiego jest to, by domniemany sprawca lub sprawcy uszkodzenia gazociągu Nord Stream (1 i 2) uniknęli pociągnięcia do odpowiedzialności za ten czyn; 2. Stanowisko to było wielokrotnie wyrażane przede wszystkim w polskich mediach, ale czujemy satysfakcję, że za sprawą wywiadu prof. Cenckiewicza dla @FT ten głos stał się słyszalny za granicą; 3. Bezspornym pozostaje fakt, że napaść zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się w 2014 r., a w lutym 2022 r. weszła w fazę gwałtownej eskalacji w kierunku pełnoskalowej wojny napastniczej, została po części opłacona z zysków ze sprzedaży rosyjskiego gazu. Wraz z wysadzeniem NS1 i NS2 unieszkodliwiony został zatem istotny segment finansowania rosyjskiej machiny wojennej; 4. Zdanie BBN w tej kwestii zdaje się podzielać także polski rząd; 5. „Ściganie sabotażystów Nord Streamu może być w interesie niemieckiej sprawiedliwości, ale też „rosyjskiej niesprawiedliwości”
– czytamy.
