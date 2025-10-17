„Tusk uderzył sam w siebie. Tak, budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu to idealne podsumowanie tego nieudolnego rządu” - napisał na platformie X eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller, nawiązując do słów premiera, które padły w gminie Choczewo na Pomorzu.
Premier Donald Tusk odwiedził teren budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo–Kopalino w województwie pomorskim. Zdaniem szefa rządu to „jedno z najważniejszych miejsc dla przyszłości Polski”.
Właśnie rusza budowa, przez lata zapowiadana, przez długie miesiące przygotowywana, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej
— podkreślił.
Dodał, że w szczycie budowy w projekt, razem z kooperantami, zaangażowanych będzie blisko 50 tysięcy osób.
Premier przekonywał także, że budowa elektrowni jądrowej „bardzo dobrze oddaje istotę zmiany”, która nastąpiła po wyborach 15 października 2023 r.
Historia polskiej energetyki jądrowej to są już dekady. My wreszcie możemy powiedzieć: naprawdę to zrobimy, a nie będziemy o tym bez końca gadać
— dodał.
„Dobre podsumowanie rządów ekipy Tuska”
Piotr Müller zwrócił jednak uwagę na:
-Opóźnienia; Brak decyzji Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej - czyli Tusk ograny w Europie, pomimo polskiej prezydencji; Chwalenie się projektem przygotowanym przez rząd PiS; Więcej mówienia o projekcie, niż realizacji projektu.
Tak, to faktycznie dobre podsumowanie rządów ekipy Donalda Tuska
— dodał były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.
