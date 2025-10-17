Roman Giertych z triumfem obwieścił na portalu X, że dzięki prawomocnej decyzji sądu ma otrzymać odszkodowanie za zatrzymanie przed pięciu laty. W kolejnych wpisach skupił się na krytykowaniu mediów za brak odnotowania tej informacji.
Roman Giertych ogłosił na portalu X, że warszawski sąd nakazał zapłatę 35000 zł na rzecz Giertycha. Ma to być zadośćuczynienie za zatrzymanie dokonane przez CBA. W swoim wpisie pisze też o prokuratorach, którzy „nakazali” wspomniane zatrzymanie.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku nakazał zapłatę mi 35 000 zadośćuczynienia za oczywiście bezpodstawne zatrzymanie dokonane przez pisowskie CBA 5 lat temu. Będę domagał się aby te pieniądze zostały ściągnięte od prokuratorów, którzy nakazali to zatrzymanie
– czytamy w jego wpisie.
Krytyka mediów
Ogłoszenie swojego „sukcesu” na portalu X Giertychowi nie wystarczyło. Poseł Koalicji Obywatelskiej postanowił odnieść się do działań mediów. Oberwało się Onetowi oraz Wirtualnej Polsce.
Onet.pl podał ponad sto razy informacje o zarzutach dla mnie i moim zatrzymaniu. O wczorajszym wyroku Sądu Apelacyjnego w którym prawomocnie orzeczono dla mnie najwyższe zadośćuczynienie w historii za oczywiście bezzasadne zatrzymanie, nie wspomniał nawet
– czytamy.
AI policzyła, że informacji WP.pl na temat mojego zatrzymania i zarzutów dla mnie było w sumie 157. Osiągnęły dziesiątki milionów odsłon. Jeszcze dwa tygodnie temu po zeznaniach Ziobry pisano o tym kilka razy. O tym, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wczoraj prawomocny wyrok nakazujący zapłacić mi najwyższe w historii zadośćuczynienie za oczywiście niesłuszne zatrzymanie w tym portalu nie znalazłem? Dlaczego? Jak sądzicie?
– pisze Giertych.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743296-giertych-krytykuje-media-dlaczego-jak-sadzicie
