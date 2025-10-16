Występ Donalda Tuska w Piotrkowie Trybunalskim z okazji drugiej rocznicy jego rządu, długo będzie się za nim ciągnął. Show dla zwolenników Koalicji 13 Grudnia przerodził się w festiwal absurdów. Do sprawy odniósł się nawet prezes Jarosław Kaczyński. „Wiedzieliśmy już, że nie szanuje inteligencji Polaków, ale teraz zaczyna mieć problemy z własną…” – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.
W swoim wpisie na portalu X Jarosław Kaczyński odniósł się do wczorajszego występu Donalda Tuska przed publicznością w Piotrkowie Trybunalskim. Zwrócił uwagę m.in. na absurdalny fragment dotyczący kwestii umowy Mercosur.
Tusk podobno wczoraj przyznał, że de facto umowa z krajami Mercosur nie jest taka zła, a on tak naprawdę nie rozumie, gdzie leży problem. Uznał też, że sprawa 100 konkretów jest zamknięta, bo skoro dostał tylko 31% głosów, to zrealizował - wg swojego odczucia - raptem 1/3 obietnic. Ewidentnie oderwany od rzeczywistości. Wiedzieliśmy już, że nie szanuje inteligencji Polaków, ale teraz zaczyna mieć problemy z własną…
– napisał Jarosław Kaczyński.
Tusk i wołowina
Podczas spotkania ze swoimi fanami, Tusk został zmuszony do odpowiedzenia na pytanie zadane przez obecnego na miejscu rolnika.
Donald Tusk udowodnił, że nie do końca ma pojęcie, na czym polega umowa Mercosur i jakie konsekwencje przyniesie dla polskiego rolnictwa.
Ale musicie sobie także pomóc. Nie przyjmę argumentów, proszę się nie gniewać, że wszędzie na świecie wołowina będzie tańsza nawet jeżeli musi przebyć 6 tysięcy kilometrów, a w Polsce będzie droższa, mimo że ma europejskie dopłaty. Musimy się zastanowić, dlaczego oni się nie boją? Zróbmy wspólnie tak, by oni się bali polskiej wołowiny, a nie my argentyńskiej. Ja nie kupię argentyńskiej wołowiny. Dlaczego my się obawiamy, że przyjedzie argentyńska wołowina, pokona te tysiące kilometrów, w sklepie się znajdzie i będzie atrakcyjniejsza dla Polaka. Nie, ja chcę, by Polacy kupowali polską wołowinę. Ona musi być konkurencyjna cenowo, musi być. I jakościowo. Ale nie wiem, dlaczego polegają wyższe koszta produkcji w Polsce. Jeśli chodzi o nawozy, mimo moich starań, przyznam się bez bicia, ale ciągle mamy do czynienia z najtańszymi nawozami z Białorusi i z Rosji. Pan uważa, że w Argentynie mają tańsze nawozy?
– pytał premier.
mly/X
