Zgromadzanie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego nie wyraziło zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o sprawę systemu Pegasus.
Zgromadzanie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego nie wyraziło zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie brał udziału w dyskusji i głosowaniu nad podjętą uchwałą
— podkreślił w komunikacie TK.
O co chodzi?
Prok. Anna Adamiak poinformowała 30 września 2025 r., że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce pociągnąć Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem przez służby systemu Pegasus w czasie, gdy obecny prezes TK był Prokuratorem Krajowym.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył dziś do TK wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bogdana Święczkowskiego
— poinformowała wówczas prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego.
