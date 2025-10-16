Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Kongresie Przyszłości Narodowej odbywającym się w Łodzi pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia”, gdzie odpowiadał na pytania od młodzieży. Ponadto w czasie wydarzenia dotrzymał kolejną obietnicę i powołał Radę Młodzieży przy Prezydencie RP.
Młodzież uczy nas tego, że potrafimy sięgać naprawdę głęboko i wysoko, i potrafimy zmienić rzeczy, które wydaje się, że są nie do zmiany
— podkreślał prezydent.
Prezydent podkreślał, że w Polsce mamy wspaniałą młodzież – dobrze wykształconą, świetnie adaptowaną do XXI wieku, gotową do tego, aby robić karierę i w Polsce, i w Europie, i na całym świecie.
Chcę w Radzie Młodzieży ludzi wolnych i ludzi pozytywnie zuchwałych, reprezentujących różne środowiska polityczne, od środowisk konserwatywnych przez liberalne, od prawicy do lewicy. I o to was bardzo proszę, abyście jako radni przy prezydencie RP nigdy (…) nie przestali marzyć
— mówił prezydent podczas Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi.
„Historia mówi przez pokolenia”
Hasło Kongresu „Historia mówi przez pokolenia” jest dowodem na to, aby budować siłę społeczną i siłę narodu przez dialog między pokoleniami
— podkreślał Karol Nawrocki.
Prezydent dziękował młodym ludziom za przyjęcie nominacji do prac w Radzie oraz za gotowość do ciężkiej pracy.
W czasie kampanii wyborczej mówiłem, że dzięki naszej młodzieży możemy wspaniale zagospodarować naszą przyszłość, ale podkreślałem też i nie wycofuję się z tego, że chcę Was słuchać
— przypomniał.
Ale – jak podkreślił – oczekuje, aby te dyskusje kończyły się realnymi projektami ustaw, które sprawią, że polska młodzież będzie najlepiej zagospodarowaną częścią społeczeństwa w całej Europie, że Polska stanie się miejscem dobrym dla młodzieży pod względem mieszkalnym, infrastrukturalnym, gospodarczym, że będziemy stwarzać warunki do pracy i akademickiej, i uniwersyteckiej.
Pytania dla prezydenta od młodzieży
Prezydent podczas Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi został zapytany o to, co dla niego znaczy być patriotą w obecnym świecie, w którym młodzi nie muszą chwytać za broń, aby walczyć i bronić ojczyzny.
Nie jestem zwolennikiem tego określenia [nowoczesny patriotyzm, patriotyzm XXI wieku] i to już odpowiedź na pana pytanie. Bo mam głębokie przekonanie, że patriotyzm jest zawsze, od wieków tym samym. To się nie zmienia, że patriotyzm jest po prostu miłością do ojczyzny, do wspólnoty narodowej i do narodu, do wartości, które stoją za tym narodem
— wskazał prezydent Nawrocki.
Karol Nawrocki został również zapytany m.in. o to, jaka jest jego postać, którą się inspiruje patriotycznie.
To jest jedno z trudniejszych pytań, jakie mogę dostać, bo tyle mamy wspaniałych postaci historycznych w historii Polski. Dzisiaj jest także ważna data w życiu jednej z takich postaci, największego Polaka w historii XX wieku, czyli św. papieża Jana Pawła II. Fajnie jakbyście mieli wzory swoje, ale ja zawsze też jak byłem młodym człowiekiem i potem nieco starszy, to nigdy nie miałem jednego wzoru, za którym chciałbym podążać. Zawsze miałem poczucie, że jest tak wielkie bogactwo polskich postaci historycznych, naukowych czy duchowych. I z każdej z tych postaci można coś dla siebie wybrać, ale pozostając zawsze sobą, bo jestem inny niż każda z tych postaci. Podziwiam Jana Pawła II, ale nawet nie śmiałbym zbliżać się do świętego papieża Polaka. Podziwiam, wiem, że na sali są i przedstawiciele Piłsudczyków, przedstawiciele środowisk narodowych. Za wiele rzeczy podziwiam marszałka Józefa Piłsudskiego. Odpowiadają mi jego i emocje, i jego charakter, i jego wielkie sukcesy dla Rzeczpospolitej. A rozczytuje się w Romanie Dmowskim i bardzo podoba mi się narracja Romana Dmowskiego, więc ja zawsze miałem problem także w życiu sportowym swoim odnosić się do jednego konkretnego autorytetu
— wyjaśnił prezydent.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, jak według prezydenta Nawrockiego powinniśmy być otwarci na nowe kultury, nowych ludzi, a przy tym jednocześnie nie zapominając o tym, że jednak jesteśmy Polakami i jak równoważyć to bycie obywatelem świata z byciem młodym Polakiem, patriotą.
Piękne pytanie i bardzo ważne pytanie. Jedno z drugim się nie wyklucza. To jest mistrzostwo propagandy. Niestety propagandy po roku 89 i słabość wielka, z którą zostaliśmy wszyscy i wy jako młodzież II Rzeczpospolitej, że nam wmówiono, że żeby być Europejczykami albo światowcami, to musimy porzucić ważne dla nas wartości. Przywiązanie do wartości chrześcijańskich, jeśli jesteśmy nich blisko. Przywiązanie do biało-czerwonej flagi. Gwarantuję wam, przysięgam wam, obiecuję, świat zachowuje się zupełnie inaczej. Największe cywilizacje świata zachowują się zupełnie inaczej. Kochają swój naród, wartości, do których są przywiązani. Są światowcami, Europejczykami i robią kariery na międzynarodowych uczelniach dlatego, że właśnie są lojalni wobec swojego państwa i wobec wartości, które wyznają. Poza tym my jesteśmy narodem i tym mistrzostwem propagandy jest to, mam nadzieję, że nieskuteczne i po to tutaj jesteśmy, żeby wmówić Polakom, że są nietolerancyjnym narodem, mimo że żadne fakty o tym nie świadczą. Mamy 1000 lat istnienia narodu polskiego. Mamy za sobą pierwszą i drugą Rzeczpospolitą i zawsze byliśmy otwarci na inne narody. Byliśmy miejscem dla wszystkich innych kultur, dla tatarów krymskich, dla Żydów, dla mniejszości, dla Białorusinów, Ukraińców, dla wszystkich, którzy chcieli być częścią naszego narodu. Byliśmy narodem otwartym, podkreślając jedno, żeby być częścią naszego obywatel naszego społeczeństwa, musicie też szanować jak w każdym polskim domu nasz dom. To jest chyba rzecz zupełnie oczywista. Jesteśmy grzeczni dla każdego, kogo zapraszamy do naszego domu, ale jak zaczyna nam ściągać krzyż albo mówić, że nie będzie zachowywał się tak, jak oczekujemy, tak jak byśmy oczekiwali, żeby zachowywał się w moim domu, to niestety mówimy mu, że zasady w naszym domu panujące są zgoła inne, niż mu się wydawało i chcielibyśmy, żeby traktował nasze dzieci tak jak traktuje się w naszej kulturze. Więc na pewno nie możemy założyć, że jedno wyklucza drugie. Świat szanuje przywiązanie Polaków do patriotyzmu. Szanuje to, kim jesteśmy. Szanuje to, co zrobiliśmy w kolejnych wiekach. I my naprawdę jesteśmy gotowi do tego. I wy jesteście gotowi do tego
— odpowiedział Karol Nawrocki.
Prezydent: „Czy jest tu jakiś kozak?”
Prezydent Nawrocki zaproponował młodzieży również pewną zabawę pokazującą, że wspólne przeżywanie przeszłości i to skąd przychodzimy, determinuje to w istocie, kim jesteśmy.
Czy jest tu jakiś kozak, który wyjdzie na scenę i opowie przez 3 minuty o sobie, nie używając czasu przeszłego? […] Nie jesteś w stanie zupełnie bez przeszłości powiedzieć o tym, kim jesteś i tak samo jest z narodowymi wspólnotami. Kim my jesteśmy, jak zabiorą nam 1000 lat dziejów narodu polskiego i nasze wartości
— zapytał prezydent.
I na scenę wyszedł śmiałek.
Jestem Stanisław Cichowski. Chodzę do szkoły podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. […] Mam dwóch braci. Na szczęście żyją, więc mam
— mówił Stanisław.
Super. Jesteś kozakiem naprawdę. Wiadomo, ma braci, kiedyś się urodzili, ale nadal żyją i dobrze, niech żyją jak najdłużej. Tomaszów Mazowiecki, szkoła, nauczyciele inspirują. Europosła Waldemara Budę zna, ale od dzisiaj dopiero. Na tym to polega. Wspólne przeżywanie przeszłości i to skąd przychodzimy, determinuje to w istocie, kim jesteśmy. A dodając dwie inne rzeczy wypływające już z teorii, tutaj nie będę robił testu, to także język oczywiście determinuje to, że jesteśmy wspólnotą narodową. Nie zawsze granice, naród potrafi i my jesteśmy tego najlepszym dowodem trwać także na tych wartościach, które są najważniejsze bez swoich granic. Dzisiaj nasze granice są dla nas święte, najważniejsze, ale trwaliśmy dzięki wartościom, dzięki historii, dzięki dziedzictwu kulturowemu i dzięki językowi trwaliśmy jako naród bez państwa
— wyjaśnił prezydent.
Rada Młodzieży przy Prezydencie RP
Rada Młodzieży przy Prezydencie RP to pierwsze powołane przez Karola Nawrockiego szerokie gremium doradcze, oparte na zewnętrznych ekspertach.
W jej skład wchodzi 40 osób reprezentujących różne środowiska młodzieżowe: studenckie, harcerskie, katolickie, społeczników, przedstawicieli młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, demograficzne, artystyczne, patriotyczne, ekologiczne, naukowe, prawnicze, wolnościowe.
Do Rady Młodzieży weszli: Michał Adamczuk; Michał Barnaś; Julia Bednarska–Leśniak; Weronika Chmiela; Adam Goleński; Blanka Kiesz; Gabriela Kleczkowska; Miłosz Kozikowski; Mikołaj Krystian; Arkadiusz Lech; Mateusz Łukomski; Teresa Medlakowska; Wojciech Michalski; Adrian Orłów; Marcin Osowski; Adam Paczyna; Karolina Pawlak; Zuzanna Pawłowska; Filip Polejowski; Tomasz Pułtuski; Szymon Rybak; Nina Sławińska; Mikołaj Sobański–Jóźwiak; Sylwester Stachurski; Gracjan Szuwała; Oskar Śliwka; Hubert Taładaj; Adrian Tomicki; Damian Walczyk; Piotr Wasilewski; Karolina Wieczerzak; Antoni Wyligała; Mikołaj Zacny; Małgorzata Żuk, a także nieobecni podczas czwartkowej uroczystości: Sebastian Czyżyk–Skoczyk; Wiktor Dolata; Maja Jeśmanowicz–Mierzejewska; Martyna Kowacka; Alicja Król; Alicja Wiśniewska.
Kolejna spełniona obietnica!
Nawrocki już w trakcie kampanii wyborczej mówił, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta, będzie przy nim działała rada do spraw młodzieży.
Nie możemy budować świata i Polski bez słuchania młodzieży
— wskazał w styczniu.
Zaznaczył wtedy, że z młodzieżą trzeba być w stałym dialogu, bo to ona ma wiele do powiedzenia w kwestii nowych technologii.
