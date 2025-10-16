„Dostałem 30, niecałe 31 proc. głosów. Mniej niż 1/3. Mówię o zwycięstwie 15 października, ale ja dostałem 31 proc., moja partia 31 proc. więc zrobiłem 1/3 z tego, co obiecałem” - w taki sposób premier Donald Tusk w Piotrkowie Trybunalskim próbował wytłumaczyć, dlaczego spełnił zaledwie niewielką część „100 konkretów”.
Tusk musiał podczas spotkania w Piotrkowie Trybunalskim zmierzyć się z trudnymi pytaniami. I niekoniecznie było to dla premiera udane starcie. Niezadowolenie z rządu wyraziła grupa młodych kobiet, wśród których była znana aktywistka Dominika Lasota.
My chcemy godnie żyć, a nie tylko przeżyć. I to jest problem, ponieważ bardzo ciężko jest nam być wysłuchanym, ponieważ przez dwa lata czekamy. Bardzo namawialiśmy, żeby głosować na koalicję, która teraz rządzi i jesteśmy zawiedzeni. 100 konkretów było bardzo nagłaśniane. Dzisiaj zostało z nich zrealizowane zaledwie ile? 30? Jest mi po prostu przykro
— powiedziała jedna z aktywistek na spotkaniu z Tuskiem.
CZYTAJ TAKŻE: Napięta atmosfera. Rocznicowy wiec Tuska zakłócony przez niezadowoloną ekoaktywistkę. „Nic nie zwalnia nas z kultury dialogu”
„Uczciwy rachunek” Tuska
Premier próbował odnosić się po kolei do każdego z zarzutów zawartych w pytaniach młodych kobiet. Próbował z różnym skutkiem, bo wielokrotnie zaczynał „lać wodę”, chwalić się czy denerwować. Dlaczego nie zrealizował 100 konkretów, tylko niewielką ich część?
Nie dostałem 100 proc. władzy. Znaczy, kiedy mówiłem przed 15 października, także tutaj w Piotrkowie: „Głosujcie na mnie, będę miał władzę, to zrobię te 100 rzeczy” i gdybym miał 100 proc. władzy, byłoby tych 100 rzeczy
— podkreślił.
Dostałem 30, niecałe 31 proc. głosów. Mniej niż 1/3. Mówię o zwycięstwie 15 października, ale ja dostałem 31 proc., moja partia 31 PROC. więc zrobiłem 1/3 z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek?
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk jak Komorowski? Trudne pytania od młodych aktywistek. Premier zaklinał rzeczywistość: Wasza sytuacja stała się lepsza!
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743286-tusk-spelnil-13-obietnicjak-to-tlumaczyuczciwy-rachunek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.