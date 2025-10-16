TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Tobiasz Bocheński: Donald Tusk tym ideologicznym zapatrzeniem się w Niemców prowadzi nas na manowce

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Tobiasz Bocheński / autor: Telewizja wPolsce24
Tobiasz Bocheński / autor: Telewizja wPolsce24

Donald Tusk tym ideologicznym zapatrzeniem się w Niemców prowadzi nas naprawdę na manowce. Naszym podstawowym zadaniem jest budowanie silnego państwa, silnego wojska i silnej gospodarki, która będzie odporna. Dlatego, że my jesteśmy kluczowym państwem Europy Środkowo-Wschodniej” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych 15 października, premier powiedział, że jest dla niego źródłem wielkiej satysfakcji to, że może ogłaszać uroczyście… „koniec PiS-owskiej drożyzny”.

Nie potaniało, ale przestało wreszcie drożeć. Energetyka. Dzisiaj dzień zacząłem od wizyty w miejscu, gdzie wreszcie rusza budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych