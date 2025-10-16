”Nic się nie zmieniło. Czy Żurek, czy Bodnar, dalej rządzi Tusk. To tylko wymiana pewnych dekoracji, a p. minister Żurek sam z siebie nic nie może” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Maciej Nawacki, członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Maciej Nawacki skomentował twierdzenia sędziego Igora Tulei o tym, że 3 mld zł kary Polska jest zmuszona zapłacić za rzekome nieprawidłowości w powołaniu sędziów.
To oczywiście bzdura i jeden z rozpowszechnianych mitów, które mają uzasadnić negatywne działania wobec sądów i sądownictwa. Panowie, którzy są teraz przy władzy, jeżeli chodzi o sędziów, zaczęli sobie zawierać wzajemnie ugody, uznawać rozmaite roszczenia, m.in. roszczenia, które tylko zawisły przez ETPCz i zawierają ugody
— powiedział.
Przemnóżmy, powiedzmy milion…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743283-nawacki-wypuscili-tuleye-do-telewizji-zeby-postraszyl