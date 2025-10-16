„Palet nie starczy, aby pomieścić wszystkie ich kłamstwa i manipulacje!” - napisał Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier pod nowym spotem. „Zamiast szans dla przyszłych pokoleń - europalety długu” – podkreślił lektor w nagraniu.
Mówią, nie ma pieniędzy, a przecież były setki miliardów. Sami zobaczcie
— wskazał lektor w spocie.
Przypomniano też archiwalne nagranie premiera Donalda Tuska:
Moi drodzy. To jest banknot 50 euro, znacie go. Na nasze to będzie mniej więcej, trochę ponad 200 zł. Na tej jednej palecie jest 18 milionów euro. Wyobraźcie sobie 3022 takie palety. One wypełniają cały stadion. To jest 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze, trudne przecież do wyobrażenia.
„Europalety długu”
A i tak ponad czterokrotność tej sumy wasz rząd potrafi zmarnować w trzy lata. Policzmy. Prawie 300 miliardów deficytu w tym roku. Ponad bilion złotych długów w 3 lata. Gdzie się podziały te pieniądze?
— zapytał lektor.
Na rozwój nauki, na zdrowie Polaków? Może na nowoczesną infrastrukturę? CPK, kolej, cisza…, energetyka? Zamiast budować niezależność, importujemy drożej. Dziś wydajecie wszystko, żeby przetrwać politycznie. Zamiast szans dla przyszłych pokoleń - europalety długu
— wskazano w nowym spocie.
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743279-nowy-spot-morawieckiego-zwraca-uwage-na-europalety-dlugu
