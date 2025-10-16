„Tylko co 4 osoba ocenia rząd Donalda Tuska pozytywnie” – napisał Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, podając wyniki najnowsze dane dotyczące oceny rządu.
Jak wynika z najnowszych badań OGB, już ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska.
Najnowsze dane dotyczące oceny rządu Donalda Tuska już są. Negatywne opinie wzrosły do 51,8 proc., co oznacza lekki wzrost w porównaniu z wrześniem. 24,5 proc. Polaków ocenia rząd „dobrze”, jednak ten odsetek spadł względem poprzedniego miesiąca
– pisze Pawłowski.
Zwraca też uwagę na znaczenie „wygaśnięcia” sporu między premierem a prezydentem.
„Górka” w ocenie rządu była tymczasowa, tak samo, jak tymczasowo zajmował nas spór dużego pałacu z małym. Tylko co 4 osoba ocenia rząd Donalda Tuska pozytywnie, spór z Karolem Nawrockim wygasł, a problemy pozostały
– czytamy.
Młodzi nie chcą Tuska?
Co ciekawe, okazuje się, że rząd Tuska jest pozytywnie oceniany jedynie przez co dziesiątego młodego wyborcę!
Dobrze rząd Donalda Tuska ocenia co 10 osoba w wieku 18-29
– pisze Pawłowski.
