”Po dwóch latach tak naprawdę jeden postulat został spełniony, tj. odsunięcie PiS od władzy. A potem głucho, ciemno, cicho. Nie ma nic, żadnego konkretu” - powiedział Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji i członek Nowej Nadziei, w 2. rocznicę wyborów, po których władzę przejął obóz Donalda Tuska. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej (NRŁ) punktował też resort klimatu! „Na symbol tego centralnego azylu dla zwierząt ona wybiera szopa pracza, który w dziesiątkach tysięcy zalał już Polskę. Pojedyncze osobniki widziano już pod Białowieżą, a ministerstwo z tym nic nie robi, nie prowadzi żadnej racjonalnej polityki, żadnej ochrony środowiska, żadnej gospodarki gatunkami, nie ma systemu zarządzania zwierzętami. Nie ma tam krzty zdrowego rozsądku. Ja już mam po prostu dość tego dyletanctwa i amatorszczyzny” - mówił.…
