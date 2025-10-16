WIDEO

Jeżeli premier Tusk składał obietnicę Polakom, swoim wyborcom, i dzisiaj mówi, że nie wiedział, uważam, że kłamie. Bo każdy polityk, nawet nie tego formatu, jak premier Tusk, wie doskonale, że te wydatki na obronność są duże i one będą rosły” - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Mówił on też w Polsat News m.in. o ewentualnym porozumieniu PiS z Konfederacją oraz podejściu prezydenta do kwestii związków partnerskich.

Zbigniew Bogucki odniósł się w Polsat News do półmetka rządów Donalda Tuska i stwierdził, że dobrze byłoby, gdyby jego gabinet utrzymał się jak najkrócej.

Nie wiemy, czy będą cztery okrążenia, patrząc na to, co dzieje się w koalicji, jak tam trzeszczy, jakie są konflikty na różnych poziomach

— ocenił, posługując się sportowym przykładem.

A po drugie: dobrze, gdyby tych czterech okrążeń nie było, dlatego że każdy miesiąc, każdy kwartał funkcjonowania tego rządu to źle dla Polski

— uzupełnił.

Brak zaufania do rządu

Szef KPRP zauważył, że obecnemu rządowi nie wierzą już nawet jego wyborcy z 15 października 2023 roku.

Te obietnice, które miały być spełnione, 100 w 100 dni, okazały się wielkim wyborczym kłamstwem. Tutaj brak wiarygodności - o tym mówił wczoraj prezydent Karol Nawrocki na Radzie Dialogu Społecznego - uderza w całą klasę polityczną

— wskazywał.

Polacy nie mają zaufania, tracą zaufanie do swojego państwa, przede wszystkim oczywiście do rządu. I pan prezydent chce to zaufanie odbudowywać. Bo silne państwo to państwo, w które obywatele wierzą

— kontynuował.

Temu rządowi nie wierzą już nawet wyborcy. Bo, jak pokazują sondaże, statystyki, 2,5 miliona wyborców koalicji nie jest już wyborcami. Ci, którzy głosowali 15 października w 2023 roku, dzisiaj nie zagłosowaliby na koalicję

— podkreślił Bogucki.

Obietnica Karola Nawrockiego

Prowadzący Marcin Fijołek pytał też Zbigniewa Boguckiego o złożoną przez Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej obietnicę, że w ciągu stu dni pojawi się prezydencki projekt dot. obniżki cen prądu o 33 procent.

Ten czas nie upłynął. To różni pana prezydenta Nawrockiego od pana premiera Tuska, że my - czy pan prezydent, a my na jego polecenie - będziemy wszystkie te zapowiedzi, i „program 21” dowozić

— zapewnił Zbigniew Bogucki.

Oczywiście potrzebni są do tego rozsądni partnerzy. Czy tacy znajdą się w Sejmie? Tego nie wiemy. Ale zapewniam pana, że ta ustawa dotycząca obniżenia cen energii jest procedowana w Kancelarii Prezydenta i takie rozwiązania zostaną w odpowiednim czasie, na pewno przed upływem tego terminu przedstawione

— wskazywał.

Każda ustawa, która wychodzi z Kancelarii Prezydenta RP, jest ustawą kompletną, pełną - to znaczy proponującą rozwiązania, ale także pokazującą, jak te rozwiązania realizować, skąd brać pieniądze

— zaznaczył szef KPRP.

Ruina finansowa?

Bogucki skomentował też stan finansów państwa i założenie Ministerstwa Finansów i Gospodarki, że wzrost gospodarczy osiągnie 3,5 proc.

Rząd zakłada, minister Domański zakłada wzrost gospodarczy na poziomie około 3,5 proc. Ale dochody budżetu państwa mają o blisko 9 miliardów spaść w stosunku do obecnego roku. Pytanie: gdzie są te pieniądze? Skoro Polacy mają lepiej pracować, gospodarka ma się rozwijać, a dochody mają być mniejsze?

— pytał.

W taki sposób prowadzone finanse publiczne prowadzą do ruiny

— mówił.

Tusk „kłamie” i „kompromituje się”

Zbigniew Bogucki powiedział również, że premier Donald Tusk „kłamie” i „kompromituje się” twierdząc, że nie miał pojęcia o tym, że trzeba wydać 200 mld zł na zbrojenia.

Jeżeli chodzi o tę wypowiedź pana premiera, który mówi, że nie wiedział, ile trzeba wydawać na obronność, ile trzeba wydawać na polską armię, w tej sytuacji geopolitycznej, to tą wypowiedzią premier Tusk po prostu, tak bardzo jasno, czytelnie kompromituje się w sposób absolutny

— przedstawił swój punkt widzenia szef kancelarii prezydenta.

Ktoś, kto aspirował do roli premiera i tym premierem został, ktoś, kto jest szefem największej partii koalicyjnej mówi, że przed wyborami nie wiedział, ile trzeba wydać na obronność? Przecież to jest kompletna kompromitacja

— ocenił.

Jeżeli premier Tusk składał obietnicę Polakom, swoim wyborcom, i dzisiaj mówi, że nie wiedział, uważam, że kłamie. Bo każdy polityk, nawet nie tego formatu, jak premier Tusk, wie doskonale, że te wydatki na obronność są duże i one będą rosły

— dodał.

Związki partnerskie

Pytany o stosunek prezydenta Nawrockiego do idei wprowadzenia związków partnerskich, Bogucki powiedział, że „diabeł zawsze tkwi w szczegółach”.

Jeżeli ta ustawa nie będzie godzić w instytucję małżeństwa, która jest szczególnie sytuowana w polskiej konstytucji właśnie jako związek kobiety i mężczyzny…

— mówił Bogucki.

Marcin Fijołek zauważył, że chodzi tu o wspólne rozliczenie podatkowe, kwestie dziedziczenia po sobie i możliwości szerszego dostępu do informacji medycznej.

Zobaczymy, diabeł zawsze tkwi w szczegółach. (…) Jeżeli chodzi o kwestię uregulowania statusu osoby najbliższej, to można na ten temat rozmawiać, pan prezydent chce na ten temat rozmawiać

— powiedział szef KPRP.

Natomiast to nie może być kierunek ideologiczny. Jeżeli będą to projekty ideologiczne, które będą próbowały zrównać te związki np. z małżeństwem, czy przede wszystkim z małżeństwem, to to jest po prostu rozwiązanie o charakterze, krótko mówiąc, niekonstytucyjnym

— uzupełnił.

Dzisiaj w ramach prawa cywilnego są różnego rodzaju instytucje, które pozwalają np. dowiadywać się o stanie zdrowia tej osoby najbliższej

— podkreślił Zbigniew Bogucki.

Patron porozumienia na prawicy?

Polityk kancelarii prezydenta zapewnił, że prezydent Nawrocki nie będzie brał bezpośredniego udziału w „polityce partyjnej”, jednak nie pozostanie bierny, zwłaszcza w kontekście porozumienia PiS i Konfederacji.

Prezydent rozmawia z różnymi osobami, z różnymi politykami, z różnymi liderami. Przede wszystkim tymi, którzy mają swoją reprezentację w polskim parlamencie. To nic nowego, nic nadzwyczajnego. (…) Nie o wszystkich tych rozmowach przecież opinia publiczna się dowiaduje. W tym przypadku akurat tak za sprawą Sławomira Mentzena było

— wyłuszczył.

Prezydent prowadzi normalne rozmowy po to, żeby budować koalicję jakichś dobrych spraw. Ja nie mówię, że koalicję akurat w tym wypadku z Konfederacją. Udało się np. zbudować koalicję „Tak dla CPK”

— ciągnął dalej.

Prezydent nie wchodzi do polityki partyjnej. To nie jest rola prezydenta RP. Natomiast musi rozmawiać i rozmawia, i chce rozmawiać z wszystkimi tymi, którzy chcą podejmować ważne dla Polski tematy. To nie jest tylko pan Sławomir Mentzen, ale to są także inni politycy. Oczywiście pan prezydent nie jest bierny. To widać w tych spotkaniach

— podsumował Zbigniew Bogucki.

