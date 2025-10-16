„Gdy się pomylę, to potrafię przeprosić. Dlatego przepraszam posłów Mariusza Goska i Pawła Jabłońskiego za to, że mylnie odniosłem wrażenie, że mogą być niedysponowani podczas obrad Komisji Sprawiedliwości” - oświadczył poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik po swoich pomówieniach w stonę posłów PiS, jakoby byli „pod wpływem”.
Według relacji posłów PiS oskarżenia padły po tym, jak koalicja 13 grudnia dwoma głosami przegrała głosowanie. Stało się to dzięki głosom posłów Koalicji Obywatelskiej Dominika Jaśkowca i Franciszka Sterczewskiego, którzy zdecydowali się poprzeć wniosek PiS.
Badania na obecność alkoholu
Politycy Prawa i Sprawiedliwość postanowili dać opór oszczerstwom i poddali się badaniom na obecność alkoholu.
Pan Sławomir Ćwik, słynący w Sejmie z niskiego poziomu kultury osobistej, pomówił mnie i posła Mariusza Goska, że jesteśmy pod wpływem alkoholu. Korzystając z uprzejmości Straży Marszałkowskiej, poddaliśmy się właśnie badaniu na obecność alkoholu. Wynik oczywiście negatywny. Czekamy na przeprosiny. Od tego, jak szybko zostaną złożone i na ile szczerze pan Sławomir Ćwik wyrazi skruchę za swój uczynek, zależy, jakie będą dalsze konsekwencje prawne
— przekazał Paweł Jabłoński.
Co za refleksja! Ćwik przeprosił
Po tym, jak Sławomir Ćwik brnął w błędną narrację po wykonaniu testów, zarzucając Jabłońskiemu i Goskowi, że „problem nadpobudliwego zachowania zauważył jeszcze przed głosowaniem wniosku”, teraz postanowił jednak przeprosić.
Gdy się pomylę, to potrafię przeprosić. Dlatego przepraszam posłów Mariusza Goska i Pawła Jabłońskiego za to, że mylnie odniosłem wrażenie, że mogą być niedysponowani podczas obrad Komisji Sprawiedliwości
— oświadczył.
Jednocześnie mam do nich prośbę, by na przyszłość poważniej podchodzili do pracy w Komisji. Niestety dzisiaj przedstawiciele 16 instytucji, którzy przyjechali do Sejmu, byśmy pracowali nad budżetem, obejrzeli jedynie gorszący spektakl. Zapewne w przyszłym tygodniu kilkadziesiąt osób będzie musiało specjalnie przyjechać do Sejmu - taki będzie skutek działania posłów
— stwierdził polityk Polski 2050.
Sławomir Ćwik radę, by na przyszłość poważniej podchodzić do pracy w komisji, powinien skierować do swojego partyjnego kolegi Pawła Śliza, który wulgarnie obraził posła Tomasza Zimocha.
