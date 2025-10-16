SONDAŻ

To kolejny taki SONDAŻ. Większość Polaków chce zmiany na stanowisku premiera! Za dalszym trwaniem Tuska opowiedziało się jedynie 34 proc.

Na pytanie „czy uważasz, że Donald Tusk powinien przestać być premierem?” 52 proc. ankietowanych w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” odpowiedziało „tak”, 34 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie”, zaś 14 proc. wskazało „nie wiem”. Przypomnijmy, że to kolejny sondaż opublikowany w ostatnim czasie, w którym badani wskazali, że Tusk powinien przestać być premierem.

Redakcja ocenia w czwartek, że koalicja rządząca ma coraz więcej powodów do zmartwień.

Sondaże są co prawda nadał łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, ale inne partie tworzące koalicję rządową, jak np. Polska 2050 i PSL, nie mają poparcia gwarantującego im dostanie się po raz kolejny do Sejmu

— wskazał „SE”.

Badanie wykonano 11 i 12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

W środę minęły dwa lata od dnia przejęcia władzy przez obecną koalicję rządzącą, współtworzoną przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.

