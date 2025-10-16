Na pytanie „czy uważasz, że Donald Tusk powinien przestać być premierem?” 52 proc. ankietowanych w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” odpowiedziało „tak”, 34 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie”, zaś 14 proc. wskazało „nie wiem”. Przypomnijmy, że to kolejny sondaż opublikowany w ostatnim czasie, w którym badani wskazali, że Tusk powinien przestać być premierem.
Redakcja ocenia w czwartek, że koalicja rządząca ma coraz więcej powodów do zmartwień.
Sondaże są co prawda nadał łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, ale inne partie tworzące koalicję rządową, jak np. Polska 2050 i PSL, nie mają poparcia gwarantującego im dostanie się po raz kolejny do Sejmu
— wskazał „SE”.
Badanie wykonano 11 i 12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.
W środę minęły dwa lata od dnia przejęcia władzy przez obecną koalicję rządzącą, współtworzoną przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.
kk/PAP
