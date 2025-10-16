TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Największy grzech koalicji Tuska. Kaleta: "Prawo przestało funkcjonować jako instrument kontroli władz"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Sebastian Kaleta / autor: Fratria
Sebastian Kaleta / autor: Fratria

Prawo przestało już w jakikolwiek sposób spełniać swoje funkcje, jeśli chodzi o kontrolę władzy” - powiedział Sebastian Kaleta, poseł PiS na antenie Telewizji wPolsce24, oceniając praworządność w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia.

CZYTAJ TAKŻE: Co za groteska. Minister Waldemar Żurek wystawił koalicji ocenę 3+ za „przywracanie praworządności”. „Naprawdę rozkręcam się dopiero”

Sebastian Kaleta, który był gościem Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia został zapytany o to, co jego zdaniem jest najbardziej niszczące w działaniach rządu Donalda Tuska, jeśli chodzi o praworządność.

Przede wszystkim to, że w Polsce prawo przestało funkcjonować jako instrument kontroli władz, jako instrument ustrojowy

— wskazał.

Dzisiaj tak naprawdę władza wykonawcza - rząd robi, co chce, nie ogląda się na prawo, nie podoba im się ustawa o prokuraturze, to sobie siłowo wymienią Prokuratora Krajowego. Nie podoba im się ustawa o sądach powszechnych, bo prezesi sądów mają kadencję nienaruszalne, to ignorują te przepisy. Losowanie sędziów nawet im się nie podoba i chcą wyłączyć ustawę rozporządzeniem, mimo że ustawa cały czas obowiązuje

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Smoliński o mocnej deklaracji prezydenta Nawrockiego ws. sędziów: „Absolutnie zgodna z polską racją stanu”

Działania Żurka

Polityk ocenił, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek „postawił wszystko na jedną kartę”

I wykazanie przestępczości jego działań, jeśli chodzi o te przestępstwa urzędnicze, które popełnia, nawet nie wymaga za bardzo procesu dowodowego, skoro Tusk najpierw mówi, że będę łamać prawo, wprost piszą w komunikatach, że nie uznają ustaw, które w Polsce obowiązują

— zaznaczył.

On ordynarnie łamie prawo tak intensywnie, że po prostu jest zaburzony porządek w naszym państwie

— ocenił.

Prawo przestało już w jakikolwiek sposób spełniać swoje funkcje, jeśli chodzi o kontrolę władzy

— podsumował.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Prezydent Nawrocki stanął w obronie sędziów. Marek Ast: „Cała narracja Koalicji 13 Grudnia wali się jak domek z kart”

ZOBACZ:

as/wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych