„Prawo przestało już w jakikolwiek sposób spełniać swoje funkcje, jeśli chodzi o kontrolę władzy” - powiedział Sebastian Kaleta, poseł PiS na antenie Telewizji wPolsce24, oceniając praworządność w Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia.
CZYTAJ TAKŻE: Co za groteska. Minister Waldemar Żurek wystawił koalicji ocenę 3+ za „przywracanie praworządności”. „Naprawdę rozkręcam się dopiero”
Sebastian Kaleta, który był gościem Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia został zapytany o to, co jego zdaniem jest najbardziej niszczące w działaniach rządu Donalda Tuska, jeśli chodzi o praworządność.
Przede wszystkim to, że w Polsce prawo przestało funkcjonować jako instrument kontroli władz, jako instrument ustrojowy
— wskazał.
Dzisiaj tak naprawdę władza wykonawcza - rząd robi, co chce, nie ogląda się na prawo, nie podoba im się ustawa o prokuraturze, to sobie siłowo wymienią Prokuratora Krajowego. Nie podoba im się ustawa o sądach powszechnych, bo prezesi sądów mają kadencję nienaruszalne, to ignorują te przepisy. Losowanie sędziów nawet im się nie podoba i chcą wyłączyć ustawę rozporządzeniem, mimo że ustawa cały czas obowiązuje
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Smoliński o mocnej deklaracji prezydenta Nawrockiego ws. sędziów: „Absolutnie zgodna z polską racją stanu”
Działania Żurka
Polityk ocenił, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek „postawił wszystko na jedną kartę”
I wykazanie przestępczości jego działań, jeśli chodzi o te przestępstwa urzędnicze, które popełnia, nawet nie wymaga za bardzo procesu dowodowego, skoro Tusk najpierw mówi, że będę łamać prawo, wprost piszą w komunikatach, że nie uznają ustaw, które w Polsce obowiązują
— zaznaczył.
On ordynarnie łamie prawo tak intensywnie, że po prostu jest zaburzony porządek w naszym państwie
— ocenił.
Prawo przestało już w jakikolwiek sposób spełniać swoje funkcje, jeśli chodzi o kontrolę władzy
— podsumował.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Prezydent Nawrocki stanął w obronie sędziów. Marek Ast: „Cała narracja Koalicji 13 Grudnia wali się jak domek z kart”
ZOBACZ:
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743255-tylko-u-nas-kaleta-prawo-przestalo-funkcjonowac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.