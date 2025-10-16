Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR przyznał, że w przypadku powrotu do władzy, jego celem nie będzie rozliczanie rządu koalicji 13 grudnia, ale powrót do szybkiego rozwoju Polski. „Chcę się skupić na tym, żeby Polakom się lepiej żyło, a Polska była silniejsza i bezpieczniejsza” - wskazał.
Mateusz Morawiecki został zapytany przez jedną z internautek podczas sesji Q&A o to, kiedy i jak rząd koalicji 13 grudnia zostanie rozliczony „za zło, które wyrządza”.
Przede wszystkim oni na razie rządzą, nie wiadomo jak długo, ale być może nawet do końca kadencji, czyli do 2027 roku
— wskazał.
Jeśli pani pyta, czy głównym moim celem będzie rozliczenie tego rządu, to muszę powiedzieć, że będę musiał się bardzo ostro skupić na naprawie finansów publicznych, rozwinięciu programów przemysłowych, budowie CPK, odbudowie tych wszystkich zapóźnień w energetyce, (…) na bilansie handlowym, na rachunku bieżącym, na sprawie uzależniania polskiej gospodarki od zagranicy. To, gdzie nasze uzależnienie tak pięknie malało przez lata, kiedy ja byłem premierem i wicepremierem na skutek naszej polityki gospodarczej, a dzisiaj uzależnienie od zagranicy staje się coraz większe
— powiedział.
„Żeby Polakom żyło się lepiej”
Ja się chcę skupić na tym, a nie na rozliczeniach. Rozliczenia to jest jakby inna sprawa. Ja chcę się skupić na tym, żeby Polakom się lepiej żyło, a Polska była silniejsza i bezpieczniejsza
— dodał.
