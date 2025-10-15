Paweł Śliz kaja się za swoje przekleństwa w Sejmie! "Był to moment dużego napięcia"; "Przepraszam posła Zimocha"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Tomasz Gzell/X
autor: PAP/Tomasz Gzell/X

Poseł Śliz odniósł się w mediach społecznościowych do wpadki, którą zaliczył podczas posiedzenia sejmowej komisji. Pisze o przekleństwach, które opinia publiczna usłyszała, bo poseł Polski 2050 zapomniał wyłączyć mikrofon.

W swoim wpisie na portalu X Śliz odnosi się do faktu, że podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nagrano, jak używa wulgarnych słów i obraża posła Tomasza Zimocha.

Śliz powiedział: „To przez tego pier…….o Zimocha, k…a mać”.

Paweł Śliz zapewnia, że taka sytuacja „nigdy więcej się nie powtórzy!”.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka doszło do sytuacji, w której padły z mojej strony niecenzuralne słowa. Był to moment dużego napięcia, w którym emocje wzięły górę. Mimo to, jako osoba publiczna i przewodniczący komisji, ponoszę pełną odpowiedzialność za każde swoje słowo. Podobna sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy!

– czytamy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Poseł Śliz zapomniał, że ma włączony mikrofon! Słychać przekleństwa: „To przez tego pier…….o Zimocha, k…a mać”

Przeprosiny dla Zimocha

Śliz zapewnia też, że przeprosił Tomasza Zimocha telefonicznie. Teraz uczynił to też w mediach społecznościowych.

Telefonicznie i teraz również za pośrednictwem platformy X przepraszam posła Tomasza Zimocha. Mam nadzieję, że będziemy potrafili przejść ponad ten incydent i dalej współpracować

– napisał poseł Polski 2050.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Poseł Śliz zapomniał, że ma włączony mikrofon! Słychać przekleństwa: „To przez tego pier…….o Zimocha, k…a mać”

mly/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych