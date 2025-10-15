WIDEO

To trzeba zobaczyć! Kobieta na spotkaniu z Tuskiem: Objechał pan Polskę tak, że starczyłoby sił i czasu, żeby okrążyć ziemię

Czytaj więcej
Sympatycy Donalda Tuska kolejny raz pokazali, że nie ma dla nich żadnych granic, jeżeli chodzi o poziom uwielbienia dla swojego lidera. Osoby słuchające jego przemówienia w Piotrkowie Trybunalskim mogły wysłuchać niewyobrażalnego wręcz festiwalu uwielbienia dla Donalda Tuska.

Podczas sesji pytań jedna z sympatyczek Donalda Tuska łamiącym się głosem wychwalała premiera.

Najpierw chciałam powiedzieć, dlaczego przyjechałam, podjąłem decyzję w ciągu sekundy. Kiedy dowiedziałam się wczoraj, że pan przyjedzie, pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć: „dziękuję z całego serca”

— mówiła.

Dwa lata temu przyjaciele - pana, moi, także stąd - wahali się. Ten nasz biedny ukochany naród jest tak zakręcony i oczadzony, że to było trudne. Ja nie wahałam się. Ja widziałam, jak pan ciężko pracuje. Objechał pan Polskę tak, że starczyłoby sił i czasu, żeby okrążyć ziemię. Słuchałam, cieszyłam się, czerpałam siły, dziękuję

— stwierdziła.

Druga fanka Tuska

Głos zabrała także inna sympatyczka Donalda Tuska, która przyznała, że cieszy się z tego, że jest… obrażana.

Nikt się nie interesuje, jakie dokonania ma rząd. Na Tik Toku mamy wspaniałą grupę „Orły Tuska”

— mówił.

Chcę, żeby pan wiedział, że ma pan bardzo wielkie wsparcie i robimy wszystko, żeby tych „prawaków” przekonać, chociaż jest ciężko. Muszę powiedzieć, że ja zostałam nazwana… Tuska i nawet się ucieszyłam

— przyznała.

