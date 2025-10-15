Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik oskarżył posłów Prawa i Sprawiedliwości - Pawła Jabłońskiego i Mariusza Goska, że byli „pod wpływem” podczas komisji sprawiedliwości. Według relacji posłów PiS stało się to po tym, jak koalicja 13 grudnia dwoma głosami przegrała głosowanie. Stało się to dzięki głosom posłów Koalicji Obywatelskiej Dominika Jaśkowca i Franciszka Sterczewskiego, którzy zdecydowali się poprzeć wniosek PiS.
Politycy postanowili dać opór oszczerstwom i poddali się badaniom na obecność alkoholu.
Pan Sławomir Ćwik, słynący w Sejmie z niskiego poziomu kultury osobistej, pomówił mnie i posła Mariusza Goska, że jesteśmy pod wpływem alkoholu. Korzystając z uprzejmości Straży Marszałkowskiej, poddaliśmy się właśnie badaniu na obecność alkoholu. Wynik oczywiście negatywny. Czekamy na przeprosiny. Od tego, jak szybko zostaną złożone i na ile szczerze pan Sławomir Ćwik wyrazi skruchę za swój uczynek zależy, jakie będą dalsze konsekwencje prawne
— przekazał Paweł Jabłoński.
Po tym, jak Paweł Jabłoński w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na te pomówienia, Sławomir Ćwik próbował brnąć w swoją narrację.
Panie pośle - problem nadpobudliwego zachowania Pana i posła Goska zauważyłem jeszcze PRZED głosowaniem Pana wniosku - nie zauważył Pan tego? Dziwne. Przez PiS nie odbyła się komisja nad budżetem w Komisji Sprawiedliwości. Posłowie i ok 20-30 gości będzie musiało przyjechać w przyszłym tygodniu. Podobnie będzie w związku z tym z Komisją Finansów Publicznych. Jest Pan i PiS zadowoleni z takiego warcholstwa?
— pytał.
W obronie Jabłońskiego i Goska stanął inny z posłów PiS - Paweł Szrot.
Nie trzeba było siedzieć naprzeciw nich, jak ja, żeby wiedzieć jakie to absurdalne i oszczercze. Teraz brnie w to dalej. Kim jest poseł Ćwik? Połączcie kropki
— wskazał.
Z kolei Mariusz Gosek udostępnił natomiast nagranie, na którym widać, jak przechodzi badanie, którego wynik jest negatywny.
To również nie zmieniło podejścia Ćwika, który brnął dalej.
Cieszę się z negatywnego wyniku Panie pośle. Proszę na relacji z Komisji, obejrzeć jak się Panowie zachowywaliście - miało to naprawdę mało wspólnego z pracą parlamentarną. Fakt, że po zabraniu przeze mnie głosu Państwa zachowanie diametralnie się zmieniło. I niech tak zostanie
— odpowiedział Ćwik.
