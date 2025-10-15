Jarosław Kaczyński o Konfederacji: "Oni muszą się najpierw zdecydować". Prezes PiS wspomniał o Mentzenie i Bosaku

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Baner z logo Konfederacji, prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: Fratria, PAP/Radek Pietruszka
Baner z logo Konfederacji, prezes PiS Jarosław Kaczyński

Oni muszą się najpierw zdecydować*. My na pewno nie będziemy popierali polityki darwinizmu społecznego ” - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o Konfederację.

Jarosław Kaczyński był pytany podczas dzisiejszej konferencji prasowej o sprawę potencjalnej współpracy PiS i Konfederacji. Podkreślił, że liderzy Konfederacji nie wykluczają współpracy z Platformą Obywatelską.

Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi pana Mentzena, na to, że i pan Bosak deklaruje gotowość porozumienia i współrządzenia z PO przy tej całej sytuacji, która tutaj właśnie była opisywana, czyli jest jakby gotów wpisać się w ten projekt polityczny, którego efektem ma być przecież w gruncie rzeczy faktyczna likwidacja państwa polskiego

— ocenił Jarosław Kaczyński.

Uzupełnił, że może to prowadzić do ograniczenia suwerenności Polski.

To znaczy nie w tym sensie, że zostanie ogłoszony nowy rozbiór Polski, tylko będziemy mieli już tak mało kompetencji i będziemy tak bardzo poddani woli innych, niby Brukseli, ale tak naprawdę przede wszystkim Berlina, że trudno będzie mówić o tym, że istnieje państwo polskie. Więc oni muszą się najpierw zdecydować. My na pewno nie będziemy popierali polityki darwinizmu społecznego

— dopowiedział prezes PiS.

Bosak odpowiada

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak skomentował słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i zapewnił, że nigdy nie wypowiedział w ten sposób na temat współpracy z PO czy inną polską partią polityczną.

Nigdy nie wypowiedziałem tego typu słów ani innych słów o podobnej treści w kontekście żadnej partii

— napisał na X wicemarszałek Sejmu.

Przyjmuję insynuacje, dezinformacje i zaczepki ze strony rywali jako komplement. Nie zamierzam dać się w to wciągnąć i odpowiadać tym samym

— dodał Krzysztof Bosak.

