WIDEO

"Naprawiono" spot PO. "ZOBACZ właściwą wersję". Jest też dobitne nagranie PiS. "Wzrost dotknął jedynie podatków. KPO wydają na jachty"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk / autor: Fratria
Donald Tusk / autor: Fratria

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało mocny spot z okazji drugiej rocznicy wyborów z 15 października 2023 roku. „Dwa lata chaosu, dwa lata kłamstw, dwa lata nieudacznictwa, dwa lata Donalda Tuska. Pamiętacie co wam obiecywali?” - pytano w nagraniu. Jednocześnie „naprawiono” klip samej Platformy Obywatelskiej.

W nagraniu PiS przypomniano obietnice składane przez polityków Platformy Obywatelskiej przed wyborami.

Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 000 zł

— przekonywał premier Donald Tusk.

Te problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki

— opowiadała była już minister zdrowia Izabela Leszczyna, mówiąc o sytuacji w służbie zdrowia.

Dzień po wyborach pojadę i te pieniądze odblokuję

— opowiadał Tusk, mówiąc o środkach z KPO.

Niezależną prokuraturę, niezawisłe sądy.

— deklarowała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

We wszystkich polskich domach będzie lepiej

— przekonywał premier.

A jak się skończyło? Wzrost dotknął jedynie podatków. KPO wydają na jachty. W NFZ brakuje 14 miliardów złotych. Rolnicy zamiast wsparcia dostali umowę z Mercosur. Wyhamowano rozwój armii, a wymiar sprawiedliwości stał się przybudówką Platformy Obywatelskiej. Dwa lata chaosu już wystarczy

— wskazano w spocie Prawa i Sprawiedliwości.

ZOBACZ: Mocny spot Morawieckiego po dwóch latach Polski Tuska! „Chcę być dumna, a czuję się upokorzona i uzależniona od brukselskich dyktatów”

Odpowiedź na spot Tuska

Wcześniej w mediach społecznościowych spot opublikował premier Donald Tusk. Zachwycano się w nim nad rzekomymi „sukcesami” rządu.

ZOBACZ: Paradne. Tusk podsumował „sukcesy” Koalicji 13 Grudnia: „Wracajcie!”. Próbuje zaklinać rzeczywistość… „Ludziom żyje się po prostu lepiej”

Europoseł PiS Piotr Müller opublikował teraz materiał będący odpowiedzią na ten spot.

2 Lata Chaosu PLATFORMY widać nawet w ich spocie. Ale spokojnie, już go NAPRAWILIŚMY 😎 #KłamiąNieRobią. ZOBACZ właściwą wersję

— czytamy.

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych