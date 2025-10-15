Prawo i Sprawiedliwość opublikowało mocny spot z okazji drugiej rocznicy wyborów z 15 października 2023 roku. „Dwa lata chaosu, dwa lata kłamstw, dwa lata nieudacznictwa, dwa lata Donalda Tuska. Pamiętacie co wam obiecywali?” - pytano w nagraniu. Jednocześnie „naprawiono” klip samej Platformy Obywatelskiej.
W nagraniu PiS przypomniano obietnice składane przez polityków Platformy Obywatelskiej przed wyborami.
Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 000 zł
— przekonywał premier Donald Tusk.
Te problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
— opowiadała była już minister zdrowia Izabela Leszczyna, mówiąc o sytuacji w służbie zdrowia.
Dzień po wyborach pojadę i te pieniądze odblokuję
— opowiadał Tusk, mówiąc o środkach z KPO.
Niezależną prokuraturę, niezawisłe sądy.
— deklarowała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.
We wszystkich polskich domach będzie lepiej
— przekonywał premier.
A jak się skończyło? Wzrost dotknął jedynie podatków. KPO wydają na jachty. W NFZ brakuje 14 miliardów złotych. Rolnicy zamiast wsparcia dostali umowę z Mercosur. Wyhamowano rozwój armii, a wymiar sprawiedliwości stał się przybudówką Platformy Obywatelskiej. Dwa lata chaosu już wystarczy
— wskazano w spocie Prawa i Sprawiedliwości.
Odpowiedź na spot Tuska
Wcześniej w mediach społecznościowych spot opublikował premier Donald Tusk. Zachwycano się w nim nad rzekomymi „sukcesami” rządu.
Europoseł PiS Piotr Müller opublikował teraz materiał będący odpowiedzią na ten spot.
2 Lata Chaosu PLATFORMY widać nawet w ich spocie. Ale spokojnie, już go NAPRAWILIŚMY 😎 #KłamiąNieRobią. ZOBACZ właściwą wersję
— czytamy.
