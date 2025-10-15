TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Kontrowersje wokół Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry! Marek Gróbarczyk: Oni nie wiedzą, co będą tam chronić

Podstawowy problem jest taki, że oni nie wiedzą, co będą tam chronić. Wymyślono, że tam będzie park narodowy, ale nie zinwentaryzowano fauny ani flory. Nie wiadomo, co tam jest i czy w ogóle jest tam coś do ochrony” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Gróbarczyk, poseł PiS, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Po 24 latach w Polsce powstanie nowy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. O tym, czy ten park ma służyć ochronnie przyrody w Polsce, czy ma służyć naszym zachodnim sąsiadom, mówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Gróbarczyk.

Część samorządowców i społeczeństwa sprzeciwia się utworzeniu tego parku narodowego. Zresztą to jest taka pewna perfidia, którą zastosował Donald Tusk, Paulina Henning-Kloska i Urszula Zielińska. Tam jeszcze dołączył…

