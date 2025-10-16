Mecenas Bartosz Lewandowski na antenie Kanału Zero odpowiadając profesorowi Marcinowi Matczakowi, zwrócił uwagę na hipokryzję ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który obecnie próbuje dzielić sędziów. „Pan minister Żurek miał sprawę frankową, orzekał tam ‘neosędzia’. Pan sędzia Żurek nie składał wniosku o wyłączenie” - wskazał.
Dajmy na to, sędzia orzeka na delegacji w sądzie wyższej instancji, jest kolegą z pokoju, siedzimy razem przy biurku, orzekamy. Trzyosobowy skład siada. I teraz ten sam sędzia, który siedzi obok mnie, przechodzi przez procedurę nominacyjną i odbiera akt powołania od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co robią sędziowie niektórzy? „Sorry, ja z tobą orzekałem jeszcze wczoraj, jak ty byłeś na delegacji, dzisiaj to ja już nie będę z tobą orzekał, bo ty już nie jesteś niezawisły i bezstronny”
— zaznaczył mecenas Lewandowski.
Już abstrahując od kwestii jakichś poglądów. Czy naprawdę uważacie, że to jest zgodne z dobrem obywateli?
— pytał.
Podważanie sędziów
Profesor Matczak zapytał mecenasa Lewandowskiego, czy jako pełnomocnik podniósłby kwestię prawidłowego obsadzenia sądu.
Panie profesorze, pan doskonale zdaje sobie sprawę, że rola adwokata jest bardzo specyficzną rolą. Ja robię to, co moi klienci oczekują
— zaznaczył.
Przyznał jednak, że nigdy nie podnosił takiego zarzutu w swojej pracy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743233-mec-lewandowski-punktuje-hipokryzje-zurka
