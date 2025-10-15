Ponad połowa państw NATO będzie kupować broń dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz: "Część państw deklaruje, część państw już to zrealizowało"

Dzisiaj takiego zgłoszenia nie było, ale oczywiście pracujemy też nad tym programem” - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz pytany podczas konferencji prasowej w Belgii, czy Polska weźmie udział w programie PURL, który zakłada zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

Według sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego na dzisiejszym posiedzeniu w Brukseli ponad połowa państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego zadeklarowała udział w PURL.

Dzisiaj takiego zgłoszenia nie było, ale oczywiście pracujemy też nad tym programem

— zapewnił Kosiniak-Kamysz, pytany, czy Polska zgłosiła udział w inicjatywie.

Część państw deklaruje, część państw już to zrealizowało. Polska też wykazała się ogromnym wsparciem, szczególnie w pierwszej części konfliktu, gdy inni się zastanawiali jeszcze co zrobić

— podkreślił szef MON.

Polska hubem dla Ukrainy

Jak dodał, Polska jest hubem logistycznym i infrastrukturalnym dla Ukrainy, co wymaga żołnierzy i funkcjonariuszy każdego dnia.

Ale oczywiście, ta inicjatywa jest poważną inicjatywą

— mówił wicepremier.

Pewnie nasze decyzje w tej sprawie będziemy podejmować w najbliższym czasie

— dodał.

Pytany o to, czy do udziału w inicjatywie PURL nakłaniał go sekretarz obrony USA Pete Hegseth w trakcie dwustronnego spotkania, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że szef Pentagonu zapraszał wszystkich.

Myślę, że wszystkie państwa będą w jakiś sposób partycypować. Ta decyzja jeszcze przed nami, bo Polska też wykazuje inne aktywności, które nie mogą się odbywać poza Polską. Tu też pewnie jest inne spojrzenie na nasz kraj z uwagi na położenie i na rolę w dostarczaniu sprzętu na Ukrainę

— dowodził Kosiniak-Kamysz.

xyz/PAP

