„Dzisiaj takiego zgłoszenia nie było, ale oczywiście pracujemy też nad tym programem” - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz pytany podczas konferencji prasowej w Belgii, czy Polska weźmie udział w programie PURL, który zakłada zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.
Według sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego na dzisiejszym posiedzeniu w Brukseli ponad połowa państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego zadeklarowała udział w PURL.
— zapewnił Kosiniak-Kamysz, pytany, czy Polska zgłosiła udział w inicjatywie.
Część państw deklaruje, część państw już to zrealizowało. Polska też wykazała się ogromnym wsparciem, szczególnie w pierwszej części konfliktu, gdy inni się zastanawiali jeszcze co zrobić
— podkreślił szef MON.
Polska hubem dla Ukrainy
Jak dodał, Polska jest hubem logistycznym i infrastrukturalnym dla Ukrainy, co wymaga żołnierzy i funkcjonariuszy każdego dnia.
Ale oczywiście, ta inicjatywa jest poważną inicjatywą
— mówił wicepremier.
Pewnie nasze decyzje w tej sprawie będziemy podejmować w najbliższym czasie
— dodał.
Pytany o to, czy do udziału w inicjatywie PURL nakłaniał go sekretarz obrony USA Pete Hegseth w trakcie dwustronnego spotkania, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że szef Pentagonu zapraszał wszystkich.
Myślę, że wszystkie państwa będą w jakiś sposób partycypować. Ta decyzja jeszcze przed nami, bo Polska też wykazuje inne aktywności, które nie mogą się odbywać poza Polską. Tu też pewnie jest inne spojrzenie na nasz kraj z uwagi na położenie i na rolę w dostarczaniu sprzętu na Ukrainę
— dowodził Kosiniak-Kamysz.
