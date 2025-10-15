Kosiniak-Kamysz po ważnej rozmowie z szefem Pentagonu Hegsethem. "Potwierdziliśmy sojusznicze zobowiązania"

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał ze swoim odpowiednikiem z USA Pete’em Hegsethem. Podczas spotkania poruszona została kwestia stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. „Dlaczego zostają w Polsce? Bo Polska inwestuje w zbrojenia, bo Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami, bo Polska jest ważnym partnerem gospodarczym i dokonujemy gigantycznych zakupów u naszych amerykańskich sojuszników” - powiedział Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej podczas spotkania szefów resortów obrony NATO w Belgii.

Potwierdziliśmy sojusznicze zobowiązania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską

— powiedział szef MON.

W ocenie Kosiniaka-Kamysza potwierdzenie obecności wojsk USA daje Polsce przewagę nad „tymi państwami, które dzisiaj wciąż się zastanawiają, czy żołnierze amerykańscy zostaną”.

Dlaczego zostają w Polsce? Bo Polska inwestuje w zbrojenia, bo Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami, bo Polska jest ważnym partnerem gospodarczym i dokonujemy gigantycznych zakupów u naszych amerykańskich sojuszników. Ale Polska też pokazuje, że wydatki na zbrojenia, te wszystkie działania związane z modernizacją, z transformacją polskich sił zbrojnych są na najwyższym poziomie

— powiedział szef MON.

Hegseth chwali Polskę i Niemcy

Wiele kolejnych zobowiązań podjętych właśnie dzisiaj w ramach inicjatywy PURL byłoby niesamowitym sygnałem dla świata

— powiedział Hegseth. W ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy.

Sojusznicy często mówią, że bezpieczeństwo Ukrainy jest synonimem bezpieczeństwa europejskiego. Cóż, nadszedł więc czas, aby wszystkie kraje NATO przekuły słowa w czyny w postaci inwestycji w PURL

— zaznaczył.

Wszystkie kraje przy tym stole! Żadnych gapowiczów

— zwrócił się do ministrów obrony państw NATO.

Chcę pochwalić sojuszników, takich jak Niemcy i Polska, za ich wysiłki w wypełnianiu zobowiązania do 5 proc. (PKB rocznie - PAP), które jest inwestowane w wystawienie sił zdolnych do walki. Mógłbym wymienić wiele innych krajów, bałtyckich i nordyckich, które zrobiły to samo i jesteśmy im wdzięczni

— podkreślił szef Pentagonu.

Zwrócił się o to, by wszystkie kraje przełożyły zobowiązania na konkretne zdolności, a deklaracje - „na siłę”.

