Dziś mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Poszczególne partie z Koalicji 13 Grudnia podsumowują swoje „dokonania” w służbie dla Polski. Głos w sprawie zabrał również rotacyjny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. „Jesteśmy w miejscu, w którym mamy prawo czuć się dumni z tego, co jako partia osiągnęliśmy. Jesteśmy też w miejscu, w którym czujemy na plecach gorący oddech wyborców z 2025 roku i 2023 roku i czujemy, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, jak wiele jeszcze pracy przed nami w ciągu tych nadchodzących dwóch lat” - ocenił na konferencji prasowej.
Dziś mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 r. w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: KO, Lewica, PSL i Polska 2050.
Hołownia podziękował na konferencji prasowej wszystkim wyborcom za głosy, które oddali na Polskę 2050 w wyborach parlamentarnych w 2023 r. Podziękował też partnerom z koalicji, politykom Polski 2050, z którymi współpracuje, a także opozycji.
Według niego, Polska 2050 na scenie politycznej nie tylko jest, ale i pozostanie, gdyż już zrobiła rzeczy, których nie udało się dotąd zrobić żadnemu innemu z „ruchów trzecich”.
Jesteśmy w miejscu, w którym mamy prawo czuć się dumni z tego, co jako partia osiągnęliśmy. Jesteśmy też w miejscu, w którym czujemy na plecach gorący oddech wyborców z 2025 roku i 2023 roku i czujemy, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, jak wiele jeszcze pracy przed nami w ciągu tych nadchodzących dwóch lat
— powiedział Hołownia.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Żart z nazwiska? Gramatyka oburzony na słowa Sekielskiego o Hołowni! „Nic bardziej obrzydliwego dziś nie zobaczycie”
Śliz: „Pieniądze już pracują w Polsce”
Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz mówił, że ugrupowanie dbało o kwestie takie jak: bezpieczeństwo gospodarcze, społeczne, zdrowotne i o silną armię, a rządowi w czasie tych dwóch lat udało się również zatrzymać inflację, co - jak dodał - sprawiło że „realna siła polskiego portfela jest większa”.
Za sukces osiągnięty w sferze gospodarczej Śliz uznał także odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, które - jak mówił - przeznaczono m.in. na szkoły, czyste powietrze, ocieplanie szpitali, czy rozwój infrastruktury drogowej w małych miastach.
Te pieniądze już pracują w Polsce
— podkreślił.
W kontekście sukcesów rządu, szef klubu Polski2050 mówił także o podwyżkach dla nauczycieli i dla sfery budżetowej, wzroście płacy minimalnej, programach zapewniających wsparcie dla rodzin, dla małych przedsiębiorców, oraz o programie in vitro i wzroście wydatków na modernizację armii.
Przed nami bardzo trudne zadanie na najbliższe dwa lata, ale obiecujemy, że nie będziemy zwalniać tempa. Będziemy przede wszystkim dbali o to, żeby rozwój gospodarczy dalej szedł w takim kierunku, ale rozwój gospodarczy musi być rozwojem sprawiedliwym. Nie możemy nikogo wykluczać
— mówił Śliz. Dlatego - dodał - priorytetem w najbliższych miesiącach będzie przyjęcie ustaw o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami i doprowadzenie do reformy wymiaru sprawiedliwości.
Cienkowska o sukcesie w resorcie kultury
W konferencji uczestniczyły też przedstawicielki Polski 2050 pełniące funkcje ministerialne. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska powiedziała, że największym sukcesem jej resortu jest „odpolitycznienie przyznawania środków publicznych na kulturę”, co - jak dodała - do tej pory nie było realizowane przez „żadną władzę”.
Jako sukces Cienkowska wskazała też kolejne pozwolenia strony ukraińskiej na prace poszukiwawcze (chodzi o poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej), oraz największy w historii środki z Funduszy norweskich przeznaczone dla sektora kultury w perspektywie funduszy EOG. (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Cienkowska przekazała też, że we wszystkich spółkach medialnych zakończył się audyt, a jego wyniki zostaną zaprezentowane „najpewniej w przyszłym tygodniu” wraz z pełnymi założeniami „nowej ustawy i reformy mediów publicznych”.
Hennig-Kloska o odnawialnych źródłach energii
Z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska mówiła, że sukcesem jej resortu jest rozwój odnawialnych źródeł energii.
Uruchomiliśmy w tym celu największy w historii wykorzystywania polskich środków unijnych Fundusz Wsparcia Energetyki, w którym rozdysponowaliśmy już w zasadzie 70 mld zł na modernizację sieci, na nowe źródła OZE
— zaznaczyła.
Wśród sukcesów minister wskazała też rozpoczęcie budowy wielkoskalowego magazynu energii, ochronę przyrody, czy pomoc dla obywateli w ramach działań organizowanych wspólnie z Funduszem Ochrony Środowiska.
Posłowie Hołowni o dokonaniach i dalszym działaniu
Posłanka Wioleta Tomczak podkreśliła natomiast, że ugrupowanie „nie składa broni” w tematach: bezpłatnej antykoncepcji, kwestii związków nieformalnych niezależnie czy będzie to rozwiązanie w postaci statusu osoby najbliższej, czy związków partnerskich oraz w sprawie bezpieczeństwa kobiet.
Poseł Kamil Wnuk mówił z kolei, że Polska 2050 w tej kadencji Sejmu „zablokowała złe pomysły” niektórych koalicjantów, takie jak kredyt 0 proc. Według niego, wzrost cen mieszkaniowych stał się przeszłością, a rynek ustabilizował się. Zaznaczył też, że Polska 2050 w ciągu dwóch lat złożyła cztery projekty ustaw dotyczących mieszkalnictwa i rynku nieruchomości i podkreślił, że priorytetem dla partii jest budownictwo społeczne i komunalne.
Dla rządzących 15 października jest wielkim świętem. Odtrąbili sukces swoich działań, szkoda tylko, że polska gospodarka pikuje, a państwo pogrąża się w coraz większym prawno-społecznym chaosie…
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk ugnie się przed ultimatum Hołowni? Schetyna: Jeśli nie będzie innego wyjścia, to Pełczyńska-Nałęcz będzie wicepremierem
— Polska 2050 szachuje koalicjantów! Chce rozpatrzenia ich projektu, by partnerzy „udowodnili wierność zapisom” umowy
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743223-peany-holowni-jako-pl2050-mamy-prawo-czuc-sie-dumni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.