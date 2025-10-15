W związku z przypadającą dziś drugą rocznicą wyborów z 15 października 2023 r., po których władzę przejęła koalicja 13 grudnia, Prawo i Sprawiedliwość prostuje kłamstwa rządu Tuska! Chodzi m.in. o Centralny Port Komunikacyjny, rekordowe podwyżki dla nauczycieli, 100 ustaw deregulacyjnych, które obiecywał szef rządu i… jego słowa: „koniec z drożyzną!”.
Dziś mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: KO, Lewica, Polska 2050 i PSL.
CPK zostało wyhamowane
Mówią, że „to oni budują CPK”? KŁAMSTWO! CPK zostało wyhamowane, projekt ustawy przez nich odrzucony, a rozwój kolei okrojony. Niech Polacy poznają prawdę!
— podkreślono we wpisie zamieszczonym na platformie X.
Podwyżki dla nauczycieli
Rząd Tuska mówi o „rekordowych podwyżkach dla nauczycieli”? KŁAMSTWO! Nauczyciele właśnie STRAJKUJĄ, domagając się wyższych płac. To nie sukces, to kolejny dowód na chaos i niespełnione obietnice
— wskazano w innym poście.
100 ustaw deregulacyjnych
Donald Tusk obiecywał 100 ustaw deregulacyjnych. Dwa lata minęły i… NIC. Obietnice bez pokrycia, zero efektów
— napisano.
„Koniec z drożyzną!”
Donald Tusk mówi: „Koniec z drożyzną!” 😏 A jak jest prawda? Ceny w sklepach są WYŻSZE niż przed rokiem! Polacy odczuwają to codziennie przy kasie
— zaznaczono we wpisie Prawa i Sprawiedliwości zamieszczonym na platformie X.
Budżet na obronność
Rekordowy budżet na obronność wynosi 5 proc. PKB? KŁAMSTWO! Prawda jest taka, że środki na modernizację wojska i infrastrukturę będą niższe niż w 2025 roku. Zamiast bezpieczeństwa, propaganda i cięcia
— wskazano.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Śliwka: Tusk jest dziadersem, który udaje młodego człowieka. Wszyscy wiemy o tym, że on mentalnie został w latach 90.
— TYLKO U NAS. Dwa lata lata od wyborów 15 października. Małgorzata Wassermann: Donald Tusk jest mistrzem kłamstwa wprost
— Politycy PiS wystawili polityczny akt oskarżenia Tuskowi! „Za dwa lata chaosu, za dwa lata degrengolady, za dwa lata kłamstw”
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743222-pis-prostuje-klamstwa-rzadu-donalda-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.