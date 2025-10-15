Centralny Port Komunikacyjny, rekordowe podwyżki dla nauczycieli, czy 100 ustaw deregulacyjnych. PiS prostuje kłamstwa rządu Tuska!

W związku z przypadającą dziś drugą rocznicą wyborów z 15 października 2023 r., po których władzę przejęła koalicja 13 grudnia, Prawo i Sprawiedliwość prostuje kłamstwa rządu Tuska! Chodzi m.in. o Centralny Port Komunikacyjny, rekordowe podwyżki dla nauczycieli, 100 ustaw deregulacyjnych, które obiecywał szef rządu i… jego słowa: „koniec z drożyzną!”.

Dziś mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły: KO, Lewica, Polska 2050 i PSL.

CPK zostało wyhamowane

Mówią, że „to oni budują CPK”? KŁAMSTWO! CPK zostało wyhamowane, projekt ustawy przez nich odrzucony, a rozwój kolei okrojony. Niech Polacy poznają prawdę!

— podkreślono we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Podwyżki dla nauczycieli

Rząd Tuska mówi o „rekordowych podwyżkach dla nauczycieli”? KŁAMSTWO! Nauczyciele właśnie STRAJKUJĄ, domagając się wyższych płac. To nie sukces, to kolejny dowód na chaos i niespełnione obietnice

— wskazano w innym poście.

100 ustaw deregulacyjnych

Donald Tusk obiecywał 100 ustaw deregulacyjnych. Dwa lata minęły i… NIC. Obietnice bez pokrycia, zero efektów

— napisano.

„Koniec z drożyzną!”

Donald Tusk mówi: „Koniec z drożyzną!” 😏 A jak jest prawda? Ceny w sklepach są WYŻSZE niż przed rokiem! Polacy odczuwają to codziennie przy kasie

— zaznaczono we wpisie Prawa i Sprawiedliwości zamieszczonym na platformie X.

Budżet na obronność

Rekordowy budżet na obronność wynosi 5 proc. PKB? KŁAMSTWO! Prawda jest taka, że środki na modernizację wojska i infrastrukturę będą niższe niż w 2025 roku. Zamiast bezpieczeństwa, propaganda i cięcia

— wskazano.

tt/X

