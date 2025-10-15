Za zmianą na stanowisku premiera opowiedziało się 50,9 proc. badanych - wynika z sondażu United Surveys dla WP. Dodano, że 72 proc. elektoratu KO było przeciw zmianie, a za nią 75 proc. wyborców PiS.
Dziś mijają dwa lata od dnia wygrania wyborów przez obecną koalicję rządzącą, współtworzoną przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.
Na pytanie „czy Pana/Pani zdaniem powinno dojść do zmiany na stanowisku premiera?” 33,4 proc. respondentów odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, a 17,5 proc. „raczej tak”.
Odmiennego zdania było 24,9 proc. badanych, którzy odpowiedzieli „raczej nie” i 14,1 proc., które zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie nie”. 10,1 proc. ankietowanych „nie wie” lub trudno jest im powiedzieć”.
KO - raczej nie, PiS - zdecydowanie tak
Patrząc na wyborców z konkretnego obozu politycznego, przeciw zmianie na stanowisku premiera byli wyborcy KO: „raczej nie” 42 proc., „zdecydowanie nie” 30 proc.
Natomiast jeśli chodzi o elektorat PiS - 14 proc. opowiedziało się za „raczej tak”, a 61 proc. „zdecydowanie tak”.
Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię sondażową United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski 10-12 października na próbie 1000 respondentów. Ankieterzy zbierali dane metodą CATI i CAWI.
