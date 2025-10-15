„Jeżeli chodzi o to już słynne rozporządzenie pana ministra Żurka dotyczące wyznaczania ręcznie niejako sędziów do składu odwoławczego, to rozporządzenie to jest wydane poza kompetencjami, faktycznie poza ramami, jakie zakreśla ustawa. Dlatego, że rozporządzenie to de facto wyłącza część sędziów spod losowania. To jest istota problemu. […] To nie jest ustawa o przywracaniu praworządności, ale o przewracaniu praworządności” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Jarosław Dudzicz.
CZYTAJ TEŻ: Jak zareaguje Żurek? Prezydent Nawrocki: Trzeba szanować porządek prawny w Polsce. Jest oparty na konstytucji i ustawach
By służyć wiernie Rzeczpospolitej, trzeba zachować wierność konstytucji,…
