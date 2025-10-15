Immunitet przysługuje sędziom i prokuratorom, także w stanie spoczynku, ale nie przysługuje byłym sędziom i prokuratorom – wynika z dzisiejszej uchwały Sądu Najwyższego. Jak tłumaczył przed SN prok. Bogusław Czerwiński z IPN, chodzi o mniej więcej połowę spraw prowadzonych przez Instytut wobec sędziów i prokuratorów z PRL.
Uchwałę podjął poszerzony skład siedmiu sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN pod przewodnictwem prezesa tej Izby sędziego Wiesława Kozielewicza. Uchwale nadano moc zasady prawnej. Pytanie w sprawie tego, czy byli sędziowie są objęci immunitetem w związku z czynami z czasów, gdy mieli status sędziego, latem zeszłego roku sformułowała I prezes SN Małgorzata Manowska. Kwestia ta dotyczy wszystkich byłych sędziów i prokuratorów, czyli osób które np. zrezygnowały z tego statusu.
Zagadnienie, które SN rozstrzygnął, jest zagadnieniem o kapitalnym znaczeniu, jeśli chodzi o gwarancje związane z wykonywaniem przez sędziów ich funkcji orzeczniczych
— podkreślił w uzasadnieniu uchwały prezes Kozielewicz.
Sędziowie i prokuratorzy z czasów PRL
W praktyce sądowej ta sprawa – jak wskazywano w SN – obecnie ma przede wszystkim znaczenie w sprawach, w których zarzuty stawiane są byłym sędziom i prokuratorom z czasów PRL, orzekającym zwłaszcza w stanie wojennym.
Skoro zatem konstytucja mówi, że immunitet formalny dotyczy sędziego, skoro ustawa o prokuraturze mówi, że dotyczy on prokuratora - to tylko osoby, która jest aktualnie sędzią lub sędzią w stanie spoczynku, albo prokuratorem lub prokuratorem w stanie spoczynku
— wskazał sędzia Kozielewicz.
Za takim rozstrzygnięciem opowiadała się prokuratura, w tym pion prokuratorski IPN.
Jak tłumaczył prok. Bogusław Czerwiński z IPN, chodzi o mniej więcej połowę spraw prowadzonych przez Instytut wobec sędziów i prokuratorów z PRL.
Bardzo często mamy do czynienia z byłymi sędziami i prokuratorami wojskowymi. W grę wchodziły kwestie finansowe. Odejście w stan spoczynku sądowy i prokuratorski były mniej korzystne finansowo dla tych osób, niż odejście na emeryturę z pozycji żołnierza zawodowego
— tłumaczył prokurator IPN.
Jak głosi w związku z tym uchwała SN: „Immunitet formalny przysługuje sędziemu i sędziemu w stanie spoczynku oraz prokuratorowi i prokuratorowi w stanie spoczynku wyłącznie w okresie pozostawania przez nich w określonym w odpowiedniej ustawie stosunku służbowym”.
Sędziowie w służbie czynnej i stanie spoczynku też ponoszą odpowiedzialność karną za zbrodnie sądowe, tyle tylko, że aby uruchomić to postępowanie wcześniej musi być zgoda właściwego sądu dyscyplinarnego
— przypomniał prezes Kozielewicz.
