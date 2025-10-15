Wideo i Komentarze

Lewica poinformowała, że doszła do porozumienia z PSL ws. związków partnerskich. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych pojawił się również lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. „Rolnicy są w tragicznej sytuacji, nie mają gdzie sprzedać swoich plonów, ceny są rażąco niskie, a PSL, który nazywa się partią „ludową”, chwali się wypracowaniem rozwiązań ws. związków partnerskich, wspólnie z Lewicą” - skomentowała poseł PiS Anna Gembicka, była minister rolnictwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz pojawił się na nagraniu Lewicy, gdzie wspólnie z politykami tego ugrupowania informuje o osiągniętym porozumieniu ws. związków partnerskich.

Mamy to! Wspólnie wypracowaliśmy dobre porozumienie dot. formalizacji związków, których dziś Państwo nie widzi. Usiedliśmy do stołu, każdy ze swoją propozycją i mamy tego efekt! Już w najbliższy piątek, ogłosimy nazwę i szczegóły ustawy. Śledźcie nasze media społecznościowe!

— czytamy we wpisie na portalu X.

Co ciekawe w nagraniu nie padło ani razu stwierdzenie, że chodzi o związki partnerskie, które zastąpiono stwierdzeniem: związki nieformalne.

Komentarze ws. porozumienia PSL i Lewicy

Rolnicy raczej nie tego oczekiwali od PSL…

Spójrzcie – rolnicy, sadownicy, hodowcy, mieszkańcy wsi. Martwicie się, że nie sprzedacie tego co wyhodowaliście? Że nie odrobicie nawet poniesionych kosztów? Że dobije was umowa z Mercosur i import z Ukrainy? PSL o Was pamięta. OTO USTAWA O ZWIĄZKACH NIEFORMALNYCH

— skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński.

Rolnicy są w tragicznej sytuacji, nie mają gdzie sprzedać swoich plonów, ceny są rażąco niskie, a PSL, który nazywa się partią „ludową”, chwali się wypracowaniem rozwiązań ws. związków partnerskich, wspólnie z Lewicą. Witos przewraca się w grobie

— napisała poseł PiS Anna Gembicka.

To jest po prostu symboliczne. Władysław Kosiniak-Kamysz — równo dwa lata po wyborach — na profilu skrajnie lewicowej partii Czarzastego i Biedronia ogłasza, że za kilka dni pojawi się projekt o związkach partnerskich […] Ale cóż… dla PSLu ważniejsze są ideologiczne projekty lewicy niż realne problemy Polaków

— dodał poseł PiS Andrzej Śliwka.

Świetna wiadomość dla ROLNIKÓW!

— napisała poseł PiS Katarzyna Sójka.

Polskie rolnictwo umiera, a PSL zajmuje się „problemami”, które gospodarzowi są potrzebne jak płetwy uczestnikowi maratonu…

