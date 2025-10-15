„Mija 2 lata od wyborów, które zdecydowały, że koalicja 13 grudnia przejęła władzę. Ta rocznica jest obchodzona przez naszych politycznych przeciwników, różne wystąpienia, w których próbują udowodnić, że są różne osiągnięcia, przy czym osiągnięcia te są w większości kontynuacją tego, co my podjęliśmy i realizowaliśmy” - powiedział na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński odniósł się na konferencji prasowej do drugiej rocznicy wyborów 15 października, w których zwycięstwo odniosła koalicja KO-Trzeciej Drogi i Lewicy.
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
To wszystko razem jest zabawne, gdyby nie ta atmosfera nieustannej agresji, która się z tym wiąże i która jest charakterystyczna dla tej formacji, która zniszczyła polskie życie publiczne
— powiedział.
Kryzys finansów publicznych
Prawda jest taka, że gdzie się nie rozejrzeć, to mamy do czynienia z kryzysem. Arcykryzysem jest kryzys finansów publicznych, który może wpływać na stan gospodarki, dochody obywateli, ale może też nas postawić nas w sytuacji, w jakiej znajdują się Włochy, a jeszcze bardziej Grecja – czyli pełnego uzależnienia
— mówił prezes PiS.
Kryzysy obejmują także inne dziedziny, choć związek jest na ogół z kryzysem finansów publicznych. To jest sprawa służby zdrowia, sytuacji w wielu działach gospodarki, zwolnień, których było sporo, a których zaczynają być poważne liczby. Zaczyna rysować się powoli społeczny problem bezrobocia
— zaznaczył.
Mamy do czynienia z fatalną sytuacją w rolnictwie, ale też na polskiej wsi. Polska wieś w ogromnej większości nie żyje dziś z rolnictwa, ale mimo wszystko rolnictwo jest ciągle centralną sprawą polskiej wsi i uderzenie w nie stwarza perspektywę likwidacyjną, która polską wieś tłamsi
— wskazywał.
Mamy kryzys w polskiej nauce, fatalną sytuację polskiej oświaty, niszczenie polskiej polityki historycznej i tego wszystkiego, co było robione w obronie polskiej opinii na świecie. (…) Za wszelką cenę się nas atakuje, a ta władza się w to wpisuje, także i środowiska artystyczne
— dodał.
Niemiecka agenda w Polsce
Mamy do czynienia z mnóstwem różnych kwestii i cała polityka , którą prowadziliśmy w okresie naszej władzy, jest eliminowana albo redukowana. Plan doprowadzenia do tego, by Polska stała się krajem na poziomie dobrze rozwiniętych państw europejskich i uzyskała status liczącego się, silnego państwa europejskiego, została radykalnie zakwestionowana. Są wszelkie przesłanki, by twierdzić, że właśnie po to, by niemiecki plan mógł zostać zrealizowany, bo co jak co, ale niemiecka agenda w Polsce jest realizowana w sposób niesłychanie konsekwentny
— podkreślił lider opozycji.
Mamy do czynienia z polityką, która nie jest w polskim interesie. Rozumiem pana Rzepę czy Śliza, którzy wychodzą na mównicę, odczytują coś z kartek czy tabletu ile to jest różnych sukcesów. To coś, co można przenieść wprost do kabaretu i bardzo wielu ludzi będzie się bardzo śmiało
— podsumował Jarosław Kaczyński.
maz/YouTube: PiS
