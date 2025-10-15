Premiera Donalda Tuska bardzo uradowały wyniki sondażu poparcia dla partii politycznych OGB, który wskazuje na prowadzenie Koalicji Obywatelskiej. „Na półmetku. Koalicjanci podciągną szyki i jedziemy dalej. Pamiętajmy: pesymizm to strata czasu” - napisał lider KO. Premier najwidoczniej nie zauważył, że w rozmaitych scenariuszach koalicyjnych, jego ugrupowanie zdecydowanie ustępuje potencjalnemu sojuszowi PiS z Konfederacją czy z partią Grzegorza Brauna.
Koalicja Obywatelska może liczyć na 34,05 proc. poparcia (spadek o 0,4 pkt. proc.). Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z 27,91 proc. (spadek o 2,9 p.p.). Podium zamyka Konfederacja, na którą oddanie głosu deklaruje 16,43 proc. Polaków (spadek o 0,5 p.p.).
Bardzo dobry wynik osiągnęła Konfederacja Korony Polskiej, która z poparciem 7,1 proc. (wzrost o 0,6 p.p.) nie musi drżeć o przekroczenie progu wyborczego.
Koalicjanci Platformy dryfują
Tuz pod progiem jest partia Razem z poparciem 4,29 proc. (wzrost o 1,7 p.p.), a następnie Nowa Lewica z wynikiem 4,18 proc. (spadek o 0,4 p.p.).
Dramatycznie złe wyniki notują niedawni koalicjanci z Trzeciej Drogi. oddanie głosu na PSL deklaruje zaledwie 3,67 proc. wyborców (wzrost o 2 p.p.), a jeszcze gorzej radzi sobie Polska 2050, która może liczyć na poparcie rzędu 2,37 proc. (wzrost o 0,2 p.p.).
Z 4 partii koalicyjnych tylko 1 w Sejmie, taki jest bilans koalicji rządzącej na półmetku kadencji. 7 p.p. wynik PiS niżej niż w wyborach i 7% Grzegorza Brauna to nie przypadek, cytując klasyka „Twój nożownik to domownik”
— ocenił na platformie X prezes OGB Łukasz Pawłowski.
Przedwczesne zadowolenie Tuska
Premier Donald Tusk z zadowoleniem przyjął wyniki sondażu OGB, najwidoczniej nie zauważając, że w rozmaitych scenariuszach koalicyjnych, jego ugrupowanie zdecydowanie ustępuje potencjalnemu sojuszowi PiS z Konfederacją czy z partią Grzegorza Brauna.
Na półmetku. Koalicjanci podciągną szyki i jedziemy dalej. Pamiętajmy: pesymizm to strata czasu
— napisał Donald Tusk.
