Znany ze swego politycznego zaangażowania sędzia Igor Tuleya uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego. Nie podoba mu się twarde stanowisko głowy państwa względem planów łamania prawa przez ministra Waldemara Żurka, który chce segregować sędziów. „Ile na przykład snusa, jaką górę, można kupić za 3 miliardy złotych. Mogę tylko apelować do lokatora pałacu prezydenckiego, żeby jednak szukał kompromisu z panem ministrem Żurkiem” - powiedział w TVP Info w likwidacji. „Czy takie wypowiedzi budują autorytet urzędu sędziego – czy wręcz przeciwnie?” - pyta publicznie były wiceminister spraw zagranicznych poseł Paweł Jabłoński.
Prezydent Karol Nawrocki nieugięcie stoi na stanowisku, że nie zgodzi się na jakiekolwiek łamanie przepisów ustaw i konstytucji przez obecną władzę, zwłaszcza jeśli chodzi o naruszanie statusu sędziego. Mówił o tym w przemówieniu po swoim zaprzysiężeniu 6 czerwca. Ostro wypowiedział się także na temat rozporządzenia ministra Waldemara Żurka, które łamie ustawowe przepisy o losowaniu składów sędziowskich, nazywając je bezprawiem. Wczoraj wręczając nominacje sędziowskie i asesorskie w Pałacu Prezydenckim, Karol Nawrocki zapewnił, że nie wyrazi zgody na to, aby dzielić sędziów na „neo” i „paleo”. Żurek przygotował bowiem projekt ustawy, który wprost kwestionuje status nominowanych przez prezydenta sędziów i przewiduje m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie. Prezydent wezwał nowo mianowanych sędziów do ignorowania bezprawnych zarządzeń obecnej władzy i obrony porządku prawnego w Polsce. To stanowisko nie spodobało się widać sędziemu Igorowi Tulei, który następnego dnia próbował drwić z głowy państwa w publicznej telewizji.
Liczby słabo przemawiają do wyobraźni i jak mówię 3 miliardy złotych, to pewnie na Karolu Nawrockim nie robi to żadnego wrażenia. Może łatwiej sobie zwizualizować ile na przykład snusa, jaką górę, można kupić za 3 miliardy złotych. Więc mogę tylko apelować do lokatora pałacu prezydenckiego, żeby jednak szukał kompromisu z panem ministrem Żurkiem i żeby próbowali coś wspólnie zrobić, zwłaszcza, że pan minister Żurek ma gotowe projekty ustaw
— drwił w TVP Info w likwidacji sędzia Igor Tuleya.
Czy tak powinien zachowywać się sędzia?
Słowa Tulei nie pozostały bez odpowiedzi.
Jak Państwo sądzicie, czy sędzia (wszystko jedno, czy paleo–, aecheo–, czy neo-) powinien się tak zachowywać?
Czy takie wypowiedzi budują autorytet urzędu sędziego – czy wręcz przeciwnie?
No i wreszcie – czy powinny być za to konsekwencje dyscyplinarne
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński.
Naprawdę? Sędzia? O Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej? W telewizji?
— skomentował mec. Bartosz Lewandowski.
Te słabe drwiny Tulei dowodzą, że kastowe myślenie nie może znowu decydować o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Upolitycznieni sędziowie to właśnie cała ta ekipa Żurków, Tuleyów, Markiewiczów
— napisał na X poseł PiS Sebastian Kaleta.
Zamiast poprawiania działania sądów, głupawe obrażanie Prezydenta Karola Nawrockiego. Od tego są sędziowie? Z takimi kadrami jest i musi być coraz większy chaos w wymiarze sprawiedliwości
— uważa poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
