Prezydent Karol Nawrocki powołał w Pałacu Prezydenckim w Warszawie nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Następnie odbyło się posiedzenie w nowym składzie. „Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic. Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo wiele. Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to fundament demokratycznego państwa” - powiedział prezydent.
Prezydent Karol Nawrocki powołał w środę nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Wyraził nadzieję, że kolejne jej posiedzenia będą konstruktywną dyskusją o teraźniejszości i przyszłości Rzeczpospolitej. Dodał, że wszystkie odwołania i powołania w Radzie są wynikiem pragmatyki prawnej.
Następnie wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady.
Wszystkie odwołania i powołania są wynikiem pewnej pragmatyki prawnej, ale także decyzji pracodawców o zmianie swoich przedstawicieli. Jestem przekonany, że początek naszego dialogu w Kancelarii Prezydenta będzie z całą pewnością udany i będzie rozwijał gospodarczo i społecznie Rzeczpospolitą
— powiedział prezydent.
Podkreślił, że Pałac Prezydencki jest miejscem, w którym można dyskutować o sprawach pomiędzy pracownikami, pracodawcami a stroną rządową i Prezydentem RP.
Po to jest urząd prezydenta, abyśmy o rzeczach, które wydawać, by się mogło często nas różnią, mogli dyskutować w sposób konstruktywny
— powiedział prezydent.
Podziękował też odwołanym członkom Rady Dialogu Społecznego i dodał, że liczy na tych, którzy zostali powołani.
Bardzo dziękuje, że podejmujecie się tego zadania i wierzę, że kolejne Rady Dialogu Społecznego będą konstruktywną dyskusją o teraźniejszości i przyszłości naszej ukochanej Rzeczpospolitej
— zaznaczył prezydent.
Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
Prezydent ma posiedzeniu RDS przywołał opublikowane w ubiegłym tygodniu badanie CBOS dotyczące poczucia wpływu obywateli na sprawy w kraju. Według najnowszej analizy CBOS, 34 proc. ankietowanych Polaków odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy w kraju. W porównaniu z poprzednim badaniem, przeprowadzonym w listopadzie 2023 r., jest to spadek o 20 pkt. proc.
Obecnie w Polsce mierzymy się z dramatycznym spadkiem zaufania obywateli Rzeczpospolitej do tego, że mają wpływ na sprawy państwa
— powiedział.
Prezydent podkreślił, że kapitał, jakim jest zaufanie obywateli „został zdewastowany”.
Dialog społeczny przeżywa regres, obywatele przestają czuć i wierzyć w to, że mają wpływ na własne państwo. Musimy pochylić się (…) także nad tym tematem, przeanalizować to, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata
— dodał.
Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo dużo. Mógłbym tu przywołać co najmniej 100 konkretnych powodów, dla których obywatele tracą wiarę, że ich głos ma znaczenie
— powiedział prezydent, nawiązując najwyraźniej do „100 konkretów” KO i Donalda Tuska, z którymi szli do wyborów dwa lata temu.
Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz rządowej. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie rządu, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego Rady pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Prezydent podsumowuje Koalicję 13 Grudnia
Prezydent Nawrocki odniósł się do drugiej rocznicy wyborów parlamentarnych z 2023 roku.
Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic. Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo dużo. Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązywać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to fundament demokratycznego państwa
— przekazał za pośrednictwem portalu X.
