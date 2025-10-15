„Dziwię się, że służby kontrwywiadowcze, wojskowe czy cywilne nie podjęły bardzo poważnej operacji, która by wypychała przeciwnika z Polski. […] Powinniśmy zawsze reagować bardzo stanowczo. Powinniśmy mieć w tej chwili już opracowane procedury” - tak fakt, że podczas ćwiczeń NATO Falcon Autumn w Polsce z udziałem holenderskich żołnierzy pojawiły się niezidentyfikowane drony i doszło do zakłóceń łączności, przez co zmodyfikowano kształt manewrów, skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 gen. Andrzej Kowalski, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
CZYTAJ TEŻ: Prezydent Nawrocki, snus i… demony. Atak ruskiej propagandy na głowę państwa. „Silni Razem”… zachwyceni wypowiedzią Zacharowej!…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743200-gen-kowalski-powinnismy-reagowac-bardzo-stanowczo