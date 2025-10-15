„Według naszych obliczeń, gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory, rząd Donalda Tuska miałby zaledwie 13 proc. szans na utrzymanie władzy” - napisał Onet w specjalnym raporcie, który podsumowuje półmetek kadencji koalicji Donalda Tuska. Analiza portalu pokrywa się z wieloma ostatnimi sondażami, które wskazują na bardzo niskie notowania rządu i konieczność zmiany premiera Tuska.
Uśredniając wyniki sondażowe, raport Onetu wskazuje, że poparcie dla rządu Donalda Tuska od czasu wyborów parlamentarnych radykalnie spadło. Symulacja odsłania ogromną przepaść, jeśli chodzi o możliwości zbudowania koalicji rządzącej obecnie, w porównaniu z rokiem 2023. Podczas kiedy tuż po wyborach te szanse sięgały 80 proc., to dziś jest to zaledwie 13 proc. Nie jest to jednak najniższy odnotowany w ostatnich miesiącach poziom szans na większość w Sejmie.
W czerwcu 2024 r. nastąpił pierwszy wyraźny spadek notowań i rozpoczęcie negatywnego trendu. Efekt świeżości minął, zmiana stała się władzą. Trend spadkowy utrzymywał się przez kolejne miesiące. Pod koniec ubiegłego roku koalicja zeszła pod wodę — szanse na większość po raz pierwszy spadły poniżej 50 proc. Okres kampanii prezydenckiej to kolejne pogorszenie notowań. Szczególne tąpnięcie nastąpiło w lutym, gdy Trzecia Droga zaczęła balansować na 8 proc. progu dla koalicyjnych komitetów. W lipcu, po sondażowych kalibracjach po wyborach prezydenckich i finalnym rozstaniu PSL oraz Polski 2050, dało to rekordowo niski pomiar — zaledwie 7 proc. szans na większość
— czytamy w publikacji Onetu.
57 proc. uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złą stronę
O większych szansach na przejęcie władzy i zbudowanie większości w Sejmie zadecydował tak naprawdę bardzo dobry wynik Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050), która osiągnęła newralgiczne 14,4 proc. Sumując wyniki głosowania, partie które zbudowały koalicję, uzyskały w wyborach łącznie 53,7 proc. A zatem to Władysław Kosiniak Kamysz i Szymon Hołownia otworzyli drogę do stanowiska premiera Donaldowi Tuskowi.
Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych - 74 proc. - oznaczała duże zainteresowanie Polaków bieżącą polityką, które utrzymało się przez kolejne pół roku rządów koalicji 13 grudnia. Rozczarowanie ekipą rządzącą przyszło jednak bardzo szybko. Jeszcze w marcu 2024 r. sondaże na początku marca dawały średnio aż 259 mandatów dla członków koalicji rządowej, ale już w kwietniu po wyborach samorządowych widać było początek trendu spadkowego, jeśli chodzi o poparcie społeczne. Irytację Polaków wywoływało kompletne lekceważenie obietnic wyborczych przez rząd koalicji Donalda Tuska.
22 marca 2024 r., minęło 100 dni rządów premiera Tuska. Był to czas, w którym przed wyborami KO zobowiązała się zrealizować swoje 100 propozycji programowych. Według analizy portalu Demagog w tym okresie w pełni wykonano jedynie sześć z nich, a kolejne 15 zaledwie częściowo
— pisze Onet analizując sondaże pokazujące nastroje społeczne. Obecna władza zdewaluowała się zaledwie w pół roku.
W czerwcu 2024 r. liczba przeciwników rządu w badaniu CBOS przekroczyła liczbę jego zwolenników
— wskazuje portal. Dalej było już tylko gorzej.
Szczyt niezadowolenia przypadł w lipcu 2025 r., kiedy to aż 57 proc. badanych wskazało, że sytuacja w kraju zmierza w złą stronę
— czytamy w raporcie, który podsumowując stwierdza, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę, to rząd Donalda Tuska miałby zaledwie 13 proc. szans na utrzymanie władzy.
Podano także informację, że w latach 2017-2020 (rząd Zjednoczonej Prawicy) większość badanych odpowiadała, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku. Po chwilowym załamaniu poparcia dla rządu PiS, w czasie pandemii COVID, tuż przed wyborami w 2023 r. większość Polaków oceniała, że sytuacja kraju idzie w dobrym kierunku.
