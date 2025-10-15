Samozadowolenie KO, wyrażane w przekazach skierowanych do polityków tego ugrupowania z okazji dwulecia rządu 13 grudnia, stało się celem powszechnej krytyki w mediach społecznościowych. „100 konkretów” Tuska? Zostało z nich mniej niż 30. Nawet Tuskometr się cofnął – i to mówi wszystko o tej władzy. Zamiast realizacji obietnic mamy PR-owe zapowiedzi bez pokrycia. Młodzi nie dostali dostępu do tanich mieszkań, energetyka leży, a kolejne „projekty” kończą się w mediach, nie w realnym życiu. To nie jest rząd konkretów – to rząd chaosu! Wróciło wszechobecne „nie da się”, „pieniędzy nie ma i nie będzie” — oraz realizacja interesów obcych państw zamiast polskich” - zaznaczył b. wicepremier i b. minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Rafał Bochenek udostępnił w mediach społecznościowych screeny z wiadomością, która ma zawierać plany ofensywy medialnej Platformy Obywatelskiej z okazji drugiej rocznicy wyborów z 15 października 2023 roku.
Jak wynika z opublikowanych wiadomości, Platforma ma zamiar przypisywać sobie nieswoje sukcesy i mocno naginać rzeczywistość.
„Nawet Tuskometr się cofnął”
Do rozpowszechnianych przez ugrupowanie Donalda Tuska przekazów odnieśli się politycy opozycji, którzy wskazywali na przewrotność obecnej koalicji rządzącej i jej niespełnione obietnice.
❌61% Polaków źle ocenia tempo realizacji obietnic wyborczych. ❌Prawie ¼ wyborców KO stwierdziła, że dziś by na to ugrupowanie nie zagłosowało. ❌65% Polaków przyznaje, że koalicja rządzi gorzej niż się spodziewali. ❌Wielomiliardowa dziura w budżecie na ochronę zdrowia. ❌Rekordowy deficyt budżetowy. ❌Obniżona perspektywa ratingowa. ❌Wyhamowanie i okrojenie CPK. ❌Ideologizacja polskiej szkoły. ❌Wzrastające bezrobocie. ❌Kompletny kryzys finansowy w budżecie na rozwój Sił Zbrojnych RP. ❌Rekordowy poziom wakatów w Policji. ❌Upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. ❌Nielegalne przejęcie prokuratury i mediów publicznych… a to dopiero dwa lata
— punktował Mariusz Błaszczak.
Zniszczona gospodarka, zniszczone finanse publiczne, tak zakończą się rządy Tuska
— wskazywała Beata Szydło.
„100 konkretów” Tuska? Zostało z nich mniej niż 30. Nawet Tuskometr się cofnął – i to mówi wszystko o tej władzy. Zamiast realizacji obietnic mamy PR-owe zapowiedzi bez pokrycia. Młodzi nie dostali dostępu do tanich mieszkań, energetyka leży, a kolejne „projekty” kończą się w mediach, nie w realnym życiu. To nie jest rząd konkretów – to rząd chaosu! Wróciło wszechobecne „nie da się”, „pieniędzy nie ma i nie będzie” — oraz realizacja interesów obcych państw zamiast polskich
— podkreślił Jacek Sasin.
Symbolem dwuletnich rządów Tuska w kulturze jest pierwszy w historii Polski spadek rok do roku nakładów budżetowych na kulturę, wydanie hagiografii Michnika przez jedną z ukradzionych Polakom instytucji i może jeszcze ten kamień w Berlinie. Geniusze. Kurtyna…
— napisał Piotr Gliński.
Dwa lata niszczenia Polski. Dwa lata agresji. Dwa lata hamowania rozwoju Polski. Dwa lata ratowania „swoich”. Dwa lata manipulacji i kłamstw. Dwa lata zadłużania Polaków. Czas sprawiedliwej odpłaty się zbliża…
— zapowiedział Mariusz Kamiński.
„Rząd patologicznych kłamców”
Mamy rząd patologicznych kłamców. Uruchomili specjalną stronę ze swoimi sukcesami, gdzie za jeden z nich uznali 6-miesięczne vacatio legis dla zmian podatkowych. W tym samym czasie w Sejmie jest kilka rządowych ustaw podwyższających podatki, które mają wejść od 1 stycznia! Będą miały vacatio legis niewiele ponad miesiąc!
— ocenił Sławomir Mentzen.
Gdy rządzi Donald Tusk, zawsze Polkom i Polakom żyje się źle. Strach myśleć co będzie na koniec kadencji jak po #2lataChaosu jest już tak źle
— napisał na X Michał Dworczyk.
2 lata temu oszukali Polaków! Obiecywali 100 konkretów, akademiki za złotówkę, telefony od lekarzy, kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tys. zł, poprawę sytuacji w sądownictwie, zwiększenie rentowności polskiego rolnictwa… „Cóż szkodzi obiecać”
— wskazywała Anna Zalewska.
„Tusk zdradza nas ponownie”
Tusk zdradził Polskę raz, kiedy uciekł do Brukseli. Teraz zdradza nas ponownie: a) gwałtowny wzrost zadłużenia, rekordowy deficyt; b) ucieczka inwestorów; c) rodziny płacą za to cenę. Polska zasługuje na szacunek, a nie ruinę. Zgadzasz się?
— napisał Mateusz Morawiecki.
Efekty dwóch lat rządów koalicji 13 grudnia najlepiej widać w sklepach. Patrząc na ceny. I w rachunkach za prąd, gaz i wodę. Miało być lepiej w każdym polskim domu, ale jest najgorzej od dekad
— wskazywał Marcin Warchoł.
Po 2 latach rządu nie mają się czym pochwalić i sami przyznają, że muszą „zaczynać od nowa”
— napisał Patryk Jaki i zamieścił nagranie wideo.
Jedno kłamstwo, przykrywają drugim kłamstwem, żeby to drugie kłamstwo przykryć trzecim kłamstwem…
— ocenił Mateusz Kurzejewski.
CPK? Zniszczyli. Atom? Skasowali. Porty? Zrujnowali. Żeglowną Odrę? Zablokowali. Pakt migracyjny? Wprowadzili. Mafie VATowskie? Zaakceptowali. Drożyznę? Wzmocnili. Nowaka i Giertycha? Umorzyli. Tak wygląda władza w wykonaniu z Tuska
— napisał Kazimierz Smoliński.
Za taką „skuteczność” ten rząd powinien spakować walizki i odejść w cieniu kompromitacji. Po 2 latach wg Business Insider Tusk zrealizował zaledwie 30❗️ze 100 konkretów, które obiecał zrobić w 100 dni. Słowa były wielkie. Efekty KOMPROMITUJĄCE
— wskazywał.
Tusk to po prostu słaby Premier, na czele słabego rządu. Sytuacja ekonomiczna jest katastrofalna… Ogromny deficyt, rosnące rachunki, zatrzymane inwestycje, uciekający inwestorzy…
— podkreślał Piotr Müller.
