„100 konkretów” Tuska? Zostało z nich mniej niż 30. Nawet Tuskometr się cofnął – i to mówi wszystko o tej władzy. Zamiast realizacji obietnic mamy PR-owe zapowiedzi bez pokrycia” - skomentował Jacek Sasin na portalu X, odnosząc się do artykułu opublikowanego na Business Insider.
Sławne 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Koalicji 13 Grudnia. Premier Donald Tusk zapowiadał przed wyborami w 2023 roku, że po zwycięstwie swojej formacji weźmie się od razu do pracy. Pamiętając sprawczość Tuska z czasów jego pierwszych rządów, gdzie w kuluarach mówiło się, iż jego tydzień pracy kończy się w czwartek, można było mieć pewne obawy, że z tych obietnic zostaną jedynie puste słowa.
Na nieszczęście dla Polski Tuskowi udało się skleić rząd z kilku ugrupowań, co pozwoliło mu przejąć ponownie władzę.
Jak można było się spodziewać, Tusk nie zrealizował swojej obietnic wyborczych. Środowisko Koalicji Obywatelskiej zaczęło się też tłumaczyć, że to była bardziej zapowiedź symboliczna.
Problem w tym, że dziś mijają dwa lata od wyborów z 2023 roku, a Tusk nie zrealizował nawet połowy tego, co obiecał. Do niedawna na Tuskometrze widniało 31 zrealizowanych obietnicy, obecnie jest ich już… 30.
Tuskometr się cofnął
Stało się tak w wyniku rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, po zaledwie ponad 500 dniach, zlikwidowane zostało Ministerstwo Przemysłu. Stworzenie nowego resortu z siedzibą w Katowicach było jedną ze sztandarowych obietnic KO w kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku i kosztowało grube miliony.
Portal Money.pl wskazał, że powstanie 1 marca 2024 r. Ministerstwa Przemysłu kosztowało budżet państwa 28 mln zł. Uruchomienie nowego resortu to koszt rzędu 9 mln zł, natomiast wydatki związane z jego funkcjonowaniem i realizacją kompetencji w 2024 r. wyniosły 19 mln zł.
Do sprawy odniósł się były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
„100 konkretów” Tuska? Zostało z nich mniej niż 30. Nawet Tuskometr się cofnął – i to mówi wszystko o tej władzy. Zamiast realizacji obietnic mamy PR-owe zapowiedzi bez pokrycia. Młodzi nie dostali dostępu do tanich mieszkań, energetyka leży, a kolejne „projekty” kończą się w mediach, nie w realnym życiu. To nie jest rząd konkretów – to rząd chaosu! Wróciło wszechobecne „nie da się”, „pieniędzy nie ma i nie będzie” — oraz realizacja interesów obcych państw zamiast polskich.
— skomentował na portalu X.
Minęły dwa lata, a Polska znajduje się na prostej do całkowitej zapaści gospodarczej. Olbrzymi deficyt w budżecie, masowe zwolnienia, nad rolnictwem i przemysłem wisi widmo upadku. Wrócił Tusk, a z nim ubożenie i zwijanie Polski.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Co za groteska. Minister Waldemar Żurek wystawił koalicji ocenę 3+ za „przywracanie praworządności”. „Naprawdę rozkręcam się dopiero”
— Paradne. Tusk podsumował „sukcesy” Koalicji 13 Grudnia: „Wracajcie!”. Próbuje zaklinać rzeczywistość… „Ludziom żyje się po prostu lepiej”
— TYLKO U NAS. Dwa lata lata od wyborów 15 października. Małgorzata Wassermann: Donald Tusk jest mistrzem kłamstwa wprost
— Mocny spot Morawieckiego po dwóch latach Polski Tuska! „Chcę być dumna, a czuję się upokorzona i uzależniona od brukselskich dyktatów”
— Wioska potiomkinowska Tuska? Ministerstwo Przemysłu zniknęło szybciej, niż ktokolwiek sądził. Ile kosztowało? Znamy oficjalny wykaz
xyz/Business Insider/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743193-sukces-koalicji-13-grudnia-tuskometr-zaczal-sie-cofac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.