Jak żyje się za rządów Tuska? To kolejny taki SONDAŻ! Wymowne odpowiedzi badanych, także wśród wyborców koalicji 13 grudnia

45,2 proc. badanych uważa, że żyje im się gorzej niż przed wyborami parlamentarnymi 15 października 2023 roku; 32,6 proc. nie odczuło zmiany, a 19,6 proc. oceniło, że żyje im się lepiej - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Dziś przypada druga rocznica wyborów parlamentarnych, w których zwyciężyła obecna koalicja 13 grudnia. W opublikowanym tego dnia sondażu ankietowani pytani byli, czy - ich zdaniem - w Polsce żyje się lepiej, czy gorzej niż przed 15 października 2023 roku.

45,2 proc. respondentów odpowiedziało, że obecnie w Polsce żyje się gorzej niż przed październikiem 2023 r., z czego 18,5 proc. - że „zdecydowanie gorzej”, a 26,7, że „raczej gorzej”.

19,6 proc. ankietowanych uważa natomiast, że życie w Polsce się poprawiło, z czego 7,6 proc., że „zdecydowanie”, a 12 proc. - „raczej”.

Według 32,6 proc. badanych obecnie żyje się mniej więcej tak samo, jak przed 15 października 2023 r., a natomiast 2,6 proc. nie umie jednoznacznie ocenić sytuacji.

Kto chwali sytuację pod rządami Tuska?

Najlepiej sytuację pod rządami Donalda Tuska oceniają wyborcy koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050, Lewica). W tej grupie 40 proc. ocenia, że żyje im się lepiej niż dwa lata temu. (…) Aż 53 proc. wyborców koalicji rządzącej uważa, że żyje im się tak samo. 7 proc. wybrało odpowiedź ‘raczej gorzej’. Nikt w tej grupie nie wskazał odpowiedzi: ‘zdecydowanie gorzej’ ani ‘nie wiem/trudno powiedzieć’

— podaje Wirtualna Polska.

Jak dodano, krytycznie o poziomie życia w Polsce wypowiadają się natomiast zarówno wyborcy opozycji (PiS i Konfederacji), jak i ankietowani znajdujący się w grupie „pozostali wyborcy”.

Miażdżąca większość ankietowanych w tej grupie jest zdania, że żyje im się gorzej niż przed 15 października 2023 roku. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 69 proc. ankietowanych. (…) W grupie pozostałych wyborców 13 proc. ankietowanych ocenia, że żyje im się lepiej niż przed dwoma laty. 31 proc. ankietowanych w tej grupie nie widzi różnicy. Większość, bo 55 proc. wyborców innych opcji politycznych uważa, że żyje im się gorzej

— czytamy.

Jak podaje Wirtualna Polska, sondaż pracowni United Surveys został przeprowadzony metodą mieszaną CATI/CAWI (wywiadów telefonicznych i internetowych) w dniach 10-13 października bieżącego roku na „reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich osób”.

tt/PAP

