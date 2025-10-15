45,2 proc. badanych uważa, że żyje im się gorzej niż przed wyborami parlamentarnymi 15 października 2023 roku; 32,6 proc. nie odczuło zmiany, a 19,6 proc. oceniło, że żyje im się lepiej - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Dziś przypada druga rocznica wyborów parlamentarnych, w których zwyciężyła obecna koalicja 13 grudnia. W opublikowanym tego dnia sondażu ankietowani pytani byli, czy - ich zdaniem - w Polsce żyje się lepiej, czy gorzej niż przed 15 października 2023 roku.
45,2 proc. respondentów odpowiedziało, że obecnie w Polsce żyje się gorzej niż przed październikiem 2023 r., z czego 18,5 proc. - że „zdecydowanie gorzej”, a 26,7, że „raczej gorzej”.
19,6 proc. ankietowanych uważa natomiast, że życie w Polsce się poprawiło, z czego 7,6 proc., że „zdecydowanie”, a 12 proc. - „raczej”.
Według 32,6 proc. badanych obecnie żyje się mniej więcej tak samo, jak przed 15 października 2023 r., a natomiast 2,6 proc. nie umie jednoznacznie ocenić sytuacji.
Kto chwali sytuację pod rządami Tuska?
Najlepiej sytuację pod rządami Donalda Tuska oceniają wyborcy koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050, Lewica). W tej grupie 40 proc. ocenia, że żyje im się lepiej niż dwa lata temu. (…) Aż 53 proc. wyborców koalicji rządzącej uważa, że żyje im się tak samo. 7 proc. wybrało odpowiedź ‘raczej gorzej’. Nikt w tej grupie nie wskazał odpowiedzi: ‘zdecydowanie gorzej’ ani ‘nie wiem/trudno powiedzieć’
— podaje Wirtualna Polska.
Jak dodano, krytycznie o poziomie życia w Polsce wypowiadają się natomiast zarówno wyborcy opozycji (PiS i Konfederacji), jak i ankietowani znajdujący się w grupie „pozostali wyborcy”.
Miażdżąca większość ankietowanych w tej grupie jest zdania, że żyje im się gorzej niż przed 15 października 2023 roku. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 69 proc. ankietowanych. (…) W grupie pozostałych wyborców 13 proc. ankietowanych ocenia, że żyje im się lepiej niż przed dwoma laty. 31 proc. ankietowanych w tej grupie nie widzi różnicy. Większość, bo 55 proc. wyborców innych opcji politycznych uważa, że żyje im się gorzej
— czytamy.
Jak podaje Wirtualna Polska, sondaż pracowni United Surveys został przeprowadzony metodą mieszaną CATI/CAWI (wywiadów telefonicznych i internetowych) w dniach 10-13 października bieżącego roku na „reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich osób”.
