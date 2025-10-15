„Na przestrzeni ostatnich dwóch lat rządów PO to, z czym mamy do czynienia to z całą pewnością jeden wielki chaos, jeden wielki bałagan i niszczenie każdego obszaru funkcjonowania państwa polskiego” - podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek na konferencji prasowej z poseł PiS Anną Gembicką i wicerzecznikiem PiS Mateuszem Kurzejewskim przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Rafał Bochenek wskazał, że 15 października to dzień, który jest rocznicą pamiętnych wyborów, które doprowadziły do powrotu Tuska do władzy.
Wbrew opinii większości społeczeństwa, które nie chciało tego powrotu mimo wszystko Tusk poprzez różnego rodzaju zabiegi polityczne, koalicyjne ponownie został w naszym kraju premierem. Przez całą kampanię wyborczą Platforma Obywatelska, Donald Tusk obiecywali Polakom, że będzie wszystkiego więcej, będzie Polakom żyło się lepiej i taniej wtedy, kiedy on wróci do władzy. Niestety na przestrzeni ostatnich dwóch lat rządów PO to, z czym mamy do czynienia to z całą pewnością jeden wielki chaos, jeden wielki bałagan i niszczenie każdego obszaru funkcjonowania państwa polskiego
— powiedział rzecznik PiS.
PiS: „Wystawiamy akt oskarżenia Tuskowi”
Finanse publiczne, budżet państwa z rekordową dziurą budżetową. Nie ma na służbę zdrowia, nie ma na odpowiednie podwyżki dla pracowników sektora publicznego. Armia również jest niedozbrojona, rolnictwo w gigantycznym kryzysie. To wszystko to były jak zwykle obietnice Tuska. Obietnice, które jak się okazuje, po dwóch latach nie zostały spełnione. Dlatego my dzisiaj stojąc tutaj przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, wystawiamy akt oskarżenia Donaldowi Tuskowi za chaos, kłamstwa i łamanie prawa. Za to wszystko Donald Tusk odpowie. Nie tylko poniesie odpowiedzialność konstytucyjną, ale również odpowiedzialność prawno-karną
— zaznaczył Rafał Bochenek.
Jak mówił, Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie przyjmuje do wiadomości, że to, co dzisiaj wyprawia pan Żurek, a wcześniej również pan Bodnar w sądownictwie, to nielegalne przejmowanie sądów, ręczne sterowanie składami sędziowskimi, dzieje się poza wiedzą Donalda Tuska.
Dzisiaj również w tym budynku zapadła decyzja, że ruszy gigantyczna akcja propagandowa - „Robimy, nie gadamy”. Pod takim hasłem chcą przypominać rzekome osiągnięcia Donalda Tuska i tego rządu. To, jakie one są, to wystarczy zobaczyć w Internecie, jak zareagował na pytanie o sukcesy rządu Grzegorz Schetyna. Problem jest w tym, że ci ludzie, którzy rządzą Polską, nagadali, naopowiadali, naobiecywali, a kompletnie nic nie robią. Poza tym, że mamy dzisiaj 2 lata chaosu, nie ma żadnego realnego działania i żadnych konkretnych przełomowych sukcesów
— dodał rzecznik.
Gembicka: „Minęły dwa lata kłamstw”
Anna Gembicka wskazała, że minęły dwa lata kłamstw, porażek i niespełnionych obietnic koalicji Donalda Tuska.
Kiedy była kampania wyborcza, Donald Tusk mówił, że kiedy on wróci do władzy, to pieniądze znajdą się praktycznie automatycznie. A stało się dokładnie odwrotnie. Mamy gigantyczny deficyt budżetowy, gigantyczne problemy w służbie zdrowia, w rolnictwie. Nie ma pieniędzy dla seniorów, chociażby jeśli chodzi o 14. emeryturę, ona została wypłacona w okrojonej wysokości. 2,5 miliona emerytów dostało niższe świadczenie. Obiecywali chociażby rentę wdowią. Miało być 50 proc., jest 15 proc. To jest zasadnicza różnica. To jest złamanie obietnic wyborczych. Miała być dwukrotna waloryzacja. Też tego nie dotrzymali. Jeśli chodzi o rolnictwo, mamy największy kryzys od lat. Państwo na pewno słyszeliście, rolnicy zapraszają na samozbiory papryki, pomidorów, bo nie opłaca się zebrać tych warzyw
— powiedziała poseł PiS.
Mało tego, Donald Tusk mówił, że w Unii Europejskiej nikt go nie ogra. A jak jest w rzeczywistości? Z mównicy sejmowej i Donald Tusk, i Kosiniak Kamysz obiecywali, że nie będzie liberalizacji handlu z Ukrainą. Wczoraj UE zatwierdziła liberalizację handlu z Ukrainą. Znaczne zwiększenie kontyngentów, zniesienie ceł na niektóre produkty. To jest gigantyczne zagrożenie dla opłacalności, a tym samym dla przetrwania polskiego rolnictwa. Ale podobnie jest niestety z Mercosurem. Były piękne obietnice, zapewnienia, że ta umowa zostanie zablokowana. A ja przypomnę tylko, największym promotorem tej umowy w Unii Europejskiej jest Europejska Partia Ludowa, do której należy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe
— zastrzegła.
„W Polsce będzie coraz gorzej”
Zwróciła uwagę na fakt, że polska prezydencja w Unii Europejskiej też została zmarnowana.
To było zmarnowane pół roku, kiedy nie potrafiono zawalczyć o polskie interesy, chociażby jeśli chodzi o rolnictwo. Ja tylko przypomnę wypowiedzi byłego wiceministra, ulubieńca Donalda Tuska, pana Kołodziejczaka, który wprost mówił, że kwestia liberalizacji handlu z Ukrainą została zawalona, że rozmowy z Ukrainą zostały zawalone. Teraz kiedy jest gigantyczny kryzys w rolnictwie, my w takiej sytuacji uruchamialiśmy konkretne wsparcie dla rolników, a minister Krajewski w tym momencie rolnikom mówi słowami Bronisława Komorowskiego: „Weź kredyt, zmień pracę, bo jedyne, co oferuję, to są kredyty”. Te dwa lata to są dwa lata niszczenia każdej gałęzi polskiej gospodarki, każdej gałęzi życia publicznego. I niestety, jeśli ten rząd nie zrezygnuje, nie odejdzie, bo my widzimy, że oni nie umieją rządzić, to w Polsce będzie coraz gorzej
— ostrzegła Anna Gembicka.
„Tusk jedno kłamstwo przykrywa drugim”
Mateusz Kurzejewski podkreślił, że czas na to, żeby postawić Donaldowi Tuskowi polityczny akt oskarżenia.
Za dwa lata chaosu, za dwa lata degrengolady, za dwa lata kłamstw, nigdy wcześniej nie było takiego rządu, który tak bardzo nadużywałby zaufania społecznego, jak właśnie rząd Donalda Tuska. Przecież jego sztandarowy projekt 100 konkretów okazał się kompletną polityczną wydmuszką. To było najbardziej spektakularne oszustwo wyborcze w Polsce po 1989 roku. Ale przecież to nie było jedyne kłamstwo. Czy ktoś jeszcze pamięta 100 ustaw deregulacyjnych? Czy ktoś jeszcze pamięta projekt europejskiej tarczy antyrakietowej? Czy ktoś jeszcze pamięta akademiki za złotówkę? Albo to, że w Polsce miało żyć się lepiej, w sklepach miało być taniej, a problemy w służbie zdrowia miały zniknąć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
— zapytał wicerzecznik PiS.
Donald Tusk stosuje taką metodę, że jedno kłamstwo przykrywa drugim kłamstwem. Przez co tych kłamstw jest tyle, że opinia publiczna już nie wie, z których kłamstw Donalda Tuska należy rozliczać. A prawda jest taka, że Donalda Tuska trzeba rozliczać za całokształt, bo nigdy wcześniej nie było premiera, który po zaledwie dwóch latach cieszyłby się tak niskim zaufaniem społecznym według wszystkich badań opinii publicznej
— mówił.
Zaniechania rządu koalicji 13 gudnia
Zauważył, że zaniechania widać w niemal każdym obszarze funkcjonowania państwa polskiego.
Deficyt budżetowy - rekordowy. Polska staje się jednym z najbardziej zadłużonych państw w Unii Europejskiej. A to wszystko jest tłumaczone rzekomymi, wysokimi wydatkami na obronność. Podobno jest 200 miliardów złotych, podobno jest 5 proc. PKB na siły zbrojne, ale to jest wszystko ściema, bo w projekcie budżetowym, który został przedstawiony, który w tej chwili jest procedowany w Sejmie, wynika jasno, że środki przeznaczone na modernizację i na inwestycję w infrastrukturę, czyli te kluczowe obszary rozwoju sił zbrojnych, tam jest mniej o ponad 9 miliardów złotych. Fundusz wsparcia sił zbrojnych, czyli mechanizm wymyślony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, służący właśnie rozwojowi Wojska Polskiego, jest praktycznie nieużywany. W tym roku ten plan został wykonany zaledwie w 16 proc.
— wskazał Mateusz Kurzejewski.
Donald Tusk chwali się też bezpieczną granicą, ale pamiętajmy, cały czas działa zespół prokuratorów w Siedlcach, którego jedynym zadaniem jest represjonowanie, śledzenie i oskarżanie policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy tylko za to, czy w sposób humanitarny interweniują wobec agresywnych, nielegalnych migrantów. Przecież jeden z żołnierzy, który bronił siebie, bronił swoich kolegów, bronił ojczyzny, został postawiony w stan oskarżenia. Za chwilę będzie siedział na ławie oskarżonych, tam, gdzie de facto powinien siedzieć Donald Tusk. Tak wygląda ta bezpieczna granica
— powiedział.
„Ten rząd nie potrafi rządzić”
Wicerzecznik PiS dodał, że jeszcze jest sytuacja na granicy niemieckiej, gdzie państwo Donalda Tuska praktycznie abdykowało i Donald Tusk, zamiast walczyć z procederem uskutecznianym przez stronę niemiecką, która przerzuca do nas w niekontrolowany sposób nielegalnych migrantów, walczy z Ruchem Obrony Granic.
Wniosek jest jeden. Ten rząd po prostu nie potrafi rządzić. Każdy dzień na dymisję rządu Donalda Tuska jest dobry. I teraz z okazji tych dwóch lat życzymy panu Donaldowi Tuskowi, żeby jak najszybciej zakończył swoją misję w tym budynku za moimi plecami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo to jest w tej chwili najlepsze, co Polsce może się zdarzyć
— podkreślił Mateusz Kurzejewski.
