„Wróciłem po latach do Polski. Sporo się zmieniło. Kolej przyspieszyła, gospodarka też. Pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej” - słyszymy w spocie opublikowanym przez Donalda Tuska na portalu X. Dziś mijają dwa lata od wyborów w 2023 roku, gdy Koalicja 13 Grudnia sięgnęła po władzę.
Donald Tusk postanowił pochwalić się swoimi dwuletnimi rządami. Na portalu X opublikował spot, w którym ukazany jest Polak wracający z emigracji:
Wróciłem po latach do Polski. Sporo się zmieniło. Kolej przyspieszyła, gospodarka też. Pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej. Na dzieci dostaje 800 plus oraz 1500 babciowego. Tak, to dobre miejsce do życia. Czuję się tu bezpiecznie. Wróciłem by budować największą farmę wiatrową w tej części Europy. Stać nas na wielkie rzeczy, bo my Polacy robimy, nie gadamy.
Premier zaapelował także do Polaków za granicą.
Nie ma na co czekać. Wracajcie!
— napisał.
Polska upada pod rządami Tuska
Warto przypomnieć, że to za czasów pierwszych rządów Tuska Polacy musieli wyjeżdżać za chlebem. Działo się tak ponieważ panowało bezrobocie, a pensje nie raz były po prostu głodowe. Symbolem sprawczości premiera była ucieczka z tonącego okrętu do Brukseli. Wtedy Tusk zostawił PO pod przewodnictwem Ewy Kopacz, która musiała sobie radzić z pikującymi sondażami dla swojej partii.
Dziś mamy do czynienia z masowymi zwolnieniami, NFZ jest na skraju upadku, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce zmieniać prawo rozporządzeniami, inwestycje strategiczne są opóźnione lub porzucone. Można tak wymieniać jeszcze długo… Konkluzja jest jedna - wrócił Tusk, a razem z nim afery i upadek polskiej gospodarki.
Premier będzie zaklinać rzeczywistość, ale nie może polemizować z twardymi danymi. Kolejne sondaże pokazują, że Koalicja 13 Grudnia zużyła się już dawno, a działania Tuska żle ocenia ponad połowa Polaków!
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— TYLKO U NAS. Dwa lata lata od wyborów 15 października. Małgorzata Wassermann: Donald Tusk jest mistrzem kłamstwa wprost
— Mocny spot Morawieckiego po dwóch latach Polski Tuska! „Chcę być dumna, a czuję się upokorzona i uzależniona od brukselskich dyktatów”
— Politycy PiS wystawili polityczny akt oskarżenia Tuskowi! „Za dwa lata chaosu, za dwa lata degrengolady, za dwa lata kłamstw”
— Polacy rozczarowani rządami Tuska! 65,4 proc. respondentów przyznaje, że „Koalicja 15 października” rządzi gorzej, niż się spodziewali
— Wyciekł plan ofensywy medialnej Platformy Obywatelskiej z okazji 15 października? Lista ich „sukcesów” to nieśmieszny żart!
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743185-paradne-tusk-podsumowal-sukcesy-koalicji-wracajcie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.