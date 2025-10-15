Wideo

Paradne. Tusk podsumował "sukcesy" Koalicji 13 Grudnia: "Wracajcie!". Próbuje zaklinać rzeczywistość... "Ludziom żyje się po prostu lepiej"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Rząd koalicji 13 grudnia / autor: Fratria/X-Donald Tusk, screen
Rząd koalicji 13 grudnia / autor: Fratria/X-Donald Tusk, screen

Wróciłem po latach do Polski. Sporo się zmieniło. Kolej przyspieszyła, gospodarka też. Pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej” - słyszymy w spocie opublikowanym przez Donalda Tuska na portalu X. Dziś mijają dwa lata od wyborów w 2023 roku, gdy Koalicja 13 Grudnia sięgnęła po władzę.

Donald Tusk postanowił pochwalić się swoimi dwuletnimi rządami. Na portalu X opublikował spot, w którym ukazany jest Polak wracający z emigracji:

Wróciłem po latach do Polski. Sporo się zmieniło. Kolej przyspieszyła, gospodarka też. Pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej. Na dzieci dostaje 800 plus oraz 1500 babciowego. Tak, to dobre miejsce do życia. Czuję się tu bezpiecznie. Wróciłem by budować największą farmę wiatrową w tej części Europy. Stać nas na wielkie rzeczy, bo my Polacy robimy, nie gadamy.

Premier zaapelował także do Polaków za granicą.

Nie ma na co czekać. Wracajcie!

— napisał.

Polska upada pod rządami Tuska

Warto przypomnieć, że to za czasów pierwszych rządów Tuska Polacy musieli wyjeżdżać za chlebem. Działo się tak ponieważ panowało bezrobocie, a pensje nie raz były po prostu głodowe. Symbolem sprawczości premiera była ucieczka z tonącego okrętu do Brukseli. Wtedy Tusk zostawił PO pod przewodnictwem Ewy Kopacz, która musiała sobie radzić z pikującymi sondażami dla swojej partii.

Dziś mamy do czynienia z masowymi zwolnieniami, NFZ jest na skraju upadku, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce zmieniać prawo rozporządzeniami, inwestycje strategiczne są opóźnione lub porzucone. Można tak wymieniać jeszcze długo… Konkluzja jest jedna - wrócił Tusk, a razem z nim afery i upadek polskiej gospodarki.  

Premier będzie zaklinać rzeczywistość, ale nie może polemizować z twardymi danymi. Kolejne sondaże pokazują, że Koalicja 13 Grudnia zużyła się już dawno, a działania Tuska żle ocenia ponad połowa Polaków!

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

TYLKO U NAS. Dwa lata lata od wyborów 15 października. Małgorzata Wassermann: Donald Tusk jest mistrzem kłamstwa wprost

Mocny spot Morawieckiego po dwóch latach Polski Tuska! „Chcę być dumna, a czuję się upokorzona i uzależniona od brukselskich dyktatów”

Politycy PiS wystawili polityczny akt oskarżenia Tuskowi! „Za dwa lata chaosu, za dwa lata degrengolady, za dwa lata kłamstw”

Polacy rozczarowani rządami Tuska! 65,4 proc. respondentów przyznaje, że „Koalicja 15 października” rządzi gorzej, niż się spodziewali

Wyciekł plan ofensywy medialnej Platformy Obywatelskiej z okazji 15 października? Lista ich „sukcesów” to nieśmieszny żart!

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych