„Donald Tusk wrócił do władzy na kanwie tego, że da duży oddech i ulgę przedsiębiorcom i to oni dali mu brakujące punkty do tego, by wygrał. Problem polega na tym, że nie zrealizował nic z tego, co obiecał” – powiedziała Małgorzata Wassermann na antenie Telewizji wPolsce24.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości była gościem programu „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24. Komentowała fakt wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich przez prezydenta Nawrockiego i działania przedstawicieli Koalicji 13 Grudnia, które mają nominowanym utrudnić pracę.
Ci ludzie są prawnikami. Oni chcą pracować. Powiedziałabym: ręce precz od nich
– powiedziała Wassermann.
To, co jest niepojęte – skoro nie ma reguł, nie obowiązują ustawy, to oni się zastanawiają, co będzie jutro, co można z nimi zrobić. (…) Jakie będą ich losy? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak chce przemówić do ludzi Waldemar Żurek mówiąc im, że oni nie są sędziami, ale ich wyroki są ważne. To są rzeczy absolutnie niebywałe
– dodała.
Zdaniem Wassermann, polskie społeczeństwo widzi problemy obecnej władzy.
Musimy to wytrzymać. Na szczęście społeczeństwo to widzi. Mijają dwa lata i te nastroje nie są już takie, jak były dwa lata temu, bo ludzie oczekiwali dużo więcej
– stwierdziła.
Dużo pracy kosztowało nas to, by przez osiem lat kraj odbudować. Na każdym poziomie, a przede wszystkim kwestie gospodarcze były dla nas najbardziej istotne i to mnie najbardziej boli. Szliśmy do góry, byliśmy czołowym krajem rozwijającym się w Europie i to oczywiście odbudujemy, ale coraz więcej ludzi traci pracę. W samym Krakowie zapowiedzianych jest 3700 zwolnień grupowych. Ludzie zaczynają się bać o swój byt. Rachunki są coraz wyższe. Ich ta polityka mniej interesuje, oni za chwilę naprawdę nie będą mieli za co zapłacić rachunków i co do garnka włożyć
– dodała.
Dwa lata rządu Tuska
Następnie Małgorzata Wassermann odniosła się do drugiej rocznicy wyborczego werdyktu, który zapewnił rządy Koalicji 13 Grudnia i zapowiadanego na dziś spotkania Donalda Tuska z sympatykami tego obozu politycznego.
On już jest mistrzem kłamstwa wprost. Nie zdziwiłabym się, gdyby pochwalił się kwestia 500 czy 800 plus, bo dlaczego miałby tego nie zrobić? Potrafi się bezczelnie chwalić kwestią CPK, w której jedyne co zrobił, to zablokował i gdyby nie ogromny protest społeczny, to oni by tego CPK (…) nawet nie próbowali realizować. Nie wiem, czym jest w stanie się pochwalić. Donald Tusk wrócił do władzy na kanwie tego, że da duży oddech i ulgę przedsiębiorcom i to oni dali mu brakujące punkty do tego, by wygrał. Problem polega na tym, że nie zrealizował nic z tego, co obiecał. Wręcz przeciwnie. Chyba, że mamy na myśli to, że spadła ściągalność podatków, rośnie luka vatowska. Tylko jest pytanie, komu poluzował? Uczciwym przedsiębiorcom czy wybranym firmom, które być może go wspierają?
– pytała.
Ślepo prą do przodu. To jest kompletna anarchia. Trzeba będzie zrobić taki reset, by zacząć to od nowa. Nie będzie żadnej innej możliwości. (…) W poprzednich kadencjach liczyłam na jakieś porozumienie. Widzę, że to porozumienie jest mało prawdopodobne i wydaje mi się, że będzie trzeba wybudować ten wymiar sprawiedliwości od nowa. Ci sędziowie, którzy głośno krzyczą przy panu Żurku, to jest mała grupa (…) jest bardzo hałaśliwa i utrudnia życie normalnym sędziom, którzy chcą normalnie pracować, nie są zapisanie do PiS, PO czy kogokolwiek innego. To nie jest tak, że tych kadr, które powinny odejść nie jest tak dużo
– mówiła.
Małgorzata Wassermann odniosła się też do postaci obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Na pewno nie jest to głupiec. Nie nazwałabym go cynikiem. On świadomie i konsekwentnie dąży do pewnych rzeczy. Wie, że zaszedł już bardzo daleko, cofnąć się już nie można. Postawił wszystko na jedną kartę. Nie ma wielu ludzi, którzy zrzekaliby się stanu sędziowskiego, a co za tym idzie immunitety i stanu spoczynku. Jestem przekonana, że ma obiecane zabezpieczenie ze strony Donalda Tuska, bo zaryzykował bardzo mocno. (…) Przestępstwa urzędnicze nie są proste do wykazania, ale w jego przypadku trudne to nie będzie
– powiedziała.
