„Cześć, to ja Polska. Od dwóch lat rządzą mną nieudolni ludzie na czele z tym, który już raz mnie zdradził i uciekł do Brukseli. Jest mi przykro, ponieważ codziennie oszukują moich obywateli. Zaczęło się od 100 konkretów i tak codziennie od dwóch lat” - słyszymy w nagraniu opublikowanym przez szefa EKR Mateusza Morawieckiego na platformie X. Były premier podsumował okres dwóch lat od wyborów parlamentarnych w 2023 roku.
Dziś mija druga rocznica wyborów parlamentarnych z 2023 roku. 15 października wyłoniła się nowa sejmowa rzeczywistość, która pozwoliła Donaldowi Tuskowi znów sięgnąć po władzę w Polsce.
Z tej okazji były premier Mateusz Morawiecki opublikował bardzo wymowne nagranie, gdzie narratorem jest zatroskana i upokorzona… Polska:
Cześć, to ja Polska. Od dwóch lat rządzą mną nieudolni ludzie na czele z tym, który już raz mnie zdradził i uciekł do Brukseli. Jest mi przykro, ponieważ codziennie oszukują moich obywateli. Zaczęło się od 100 konkretów i tak codziennie od dwóch lat. Moje wielkie marzenia o rozwoju to oczywiście CPK i elektrownia atomowa, ale oni wszystko rujnują. Sytuacja ekonomiczna jest katastrofalna. Ogromny deficyt i ciągle rosnący dług. Spłacać będą to przyszłe pokolenia. Inwestorzy ode mnie uciekają. Rząd mnie ośmiesza. Chcę być dumna, a czuję się upokorzona i uzależniona od brukselskich dyktatów. Pakt migracyjny. Umowa z Merkosur. Boję się o moją przyszłość. Zasługuję na rząd, który mnie szanuje, a nie rujnuje.
Były premier zwrócił się również z pytaniem do Polaków.
Polska zasługuje na szacunek, a nie ruinę. Zgadzasz się?
— zapytał.
Po tych dwóch latach Polacy mają dość rządu Koalicji 13 Grudnia i samego premiera. Kolejne sondaże pokazują, że ekipa Tuska cieszy się coraz mniejszym zaufaniem społecznym. Ponadto polska gospodarka pikuje w zastraszającym tempie. Masowe zwolnienia, strategiczne inwestycje opóźnione bądź skasowane. Wracają także sędziowie na telefon. Na horyzoncie jawi się także złowrogie widmo paktu migracyjnego, który będzie gwoździem do trumny bezpieczeństwa Polek i Polaków.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Polacy rozczarowani rządami Tuska! 65,4 proc. respondentów przyznaje, że „Koalicja 15 października” rządzi gorzej, niż się spodziewali
— Wyciekł plan ofensywy medialnej Platformy Obywatelskiej z okazji 15 października? Lista ich „sukcesów” to nieśmieszny żart!
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743183-mocny-spot-morawieckiego-po-dwoch-latach-polski-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.