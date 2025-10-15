Michał Gramatyka z Polski 2050 nie kryje swojego oburzenia po obejrzeniu fragmentu „show” Tomasza Sekielskiego. W swoim programie, w obecności zaproszonych gości, były dziennikarz TVN wypowiedział nazwisko marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sposób, który mógłby zostać odebrany jako kpina.
Jeden z użytkowników portalu X zaprezentował fragment programu „Sekielski sunday night live”, w którym Tomasz Sekielski, w obecności gości, chwalił się założoną przez siebie internetową sondą.
Opowiadając o jej szczegółach w dziwny sposób wypowiedział nazwisko marszałka Sejmu.
Z czego się dalej pośmiejemy? Przejdziemy do koalicji. Przypomnę, że jest sonda, którą uruchomiłem: kto ma większe powody do śmiechu? Tusk, Kosiniak-Kamysz, czy „Kałownia”, czy Czarzasty?
Taki sposób wypowiedzenia nazwiska Szymona Hołowni zdziwił nawet zaproszonych do studia gości.
Odpowiedź Gramatyki
Do sprawy w zdecydowany sposób odniósł się wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, który reprezentuje partie Polska 2050.
Nic bardziej obrzydliwego dziś nie zobaczycie. Zachodzę w głowę ile trzeba mieć w sobie nienawiści żeby takie rzeczy uskuteczniać…
– czytamy w jego wpisie.
Do sprawy w mocny sposób odniósł się również Joachim Brudziński z PiS.
W końcu dociera do niektórych przedstawicieli „uśmiechniętej koalicji”, że są częścią obozu, swoistej #kulturowaDzicz
– napisał europoseł.
