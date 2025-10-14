Rafał Bochenek udostępnił w mediach społecznościowych screeny z wiadomością, która ma zawierać plany ofensywy medialnej Platformy Obywatelskiej z okazji drugiej rocznicy wyborów z 15 października 2023 roku. Jak wynika z opublikowanych wiadomości, Platforma ma zamiar przypisywać sobie nieswoje sukcesy i mocno naginać rzeczywistość.
Platformo, choćbyś zrobiła sto konferencji i wymyśliła sto hasztagów nie zmienisz obrazu, że za nami 2 lata chaosu. Taki oto plan szykują na jutro działacze Koalicji 13 grudnia. To pudrowanie trupa, co punkt to ściema! Pokażmy, że nie mają racji!
— wskazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
W wiadomości tej proszono o podkreślanie „15 ważnych osiągnięć koalicji 15 października”.
Te rzekome „sukcesy” to, jak wynika z wiadomości: „rekordowy budżet na obronność”; „koniec z drożyzną”; „deregulacja”; rekordowe podwyżki dla nauczycieli, pracowników socjalnych i samorządowych”; „in vitro”; „babciowe”, „budowa CPK”, „nowe funkcje w mObywatelu”; pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w Lubatowie-Kopalinie”; „renesans polskiej kolei”; „Polska 20. gospodarką świata”; „morska energetyka wiatrowa”; „renta wdowia”, „wzrost płac Polaków”, „urlop dla przedsiębiorców - miesiąc bez ZUS”.
Lista tych sukcesów jest jednak dość dyskusyjna. Wiele z tych kwestii bowiem to… programy rozpoczęte przez Prawo i Sprawiedliwość.
Inne zaś kwestie trudno uznać za „sukces”. Trudno bowiem osiągnięciem nazwać zniszczenie idei CPK.
Takie sprawy natomiast jak „koniec z drożyzną” trudno natomiast jakkolwiek komentować.
Wątpliwości jest więcej
Treść instrukcji skomentowali także inni parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.
„Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w Lubiatowie-Kopalinie”. Decyzja zapadła za rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Rząd Tuska tylko opóźnił harmonogram inwestycji
— zaznaczył Jarosław Krajewski.
Po dwóch latach rządów w 15 punktach „sukcesów” wymieniono nowe funkcje aplikacji mObywatel, co nawet przy propagandzie sukcesu pokazuje totalne ubóstwo
— wskazał Jan Kanthak.
Niesamowite, mają punkt o robieniu, a nie gadaniu, dlatego na 15 października każą swoim posłom dużo gadać w mediach społecznościowych. O tym, że mają się wziąć do pracy – ani słow
— zauważył Robert Gontarz.
as/X
