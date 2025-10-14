SONDAŻ

KO traci w SONDAŻU dla TVN24, zyskuje za to partia Kaczyńskiego. Rośnie także partia Brauna. Kogo nie zobaczylibyśmy w Sejmie?

Największe poparcie zanotowało KO (29,5 proc.), drugi wynik ma PiS (28,5 proc.), a podium zamyka Konfederacja (14,4 proc.) - wynika z najnowszego sondażu Opinii24 dla TVN24. W Sejmie znalazłaby się też Konfederacja Korony Polskiej, Lewica oraz Razem - poza Sejmem Polska2050 i PSL.

Pracownia Opinia24 w przeprowadzonym dla „Faktów” TVN i TVN24 sondażu zapytała respondentów, na którą partię zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych.

Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,5 proc. notując tym samym spadek poparcia o 1,3 pkt proc. względem poprzedniego badania. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 28,5 proc. respondentów (wzrost o 0,1 pkt proc.).

Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało oddać 14,4 proc. badanych (spadek o 0,6 pkt proc.).

Na czwartym miejscu znalazła się partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony z poparciem 6,4 proc. - to wzrost o 1,1 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Nową Lewicę wskazało 5,4 proc. respondentów (bez zmian względem poprzedniego pomiaru), a Partię Razem Adriana Zandberga 5,2 proc. badanych (wzrost o 0,7 pkt proc.).

Pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby Polskie Stronnictwo LudowePolska 2050, na które głos chciało oddać odpowiednio 2,3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.) oraz 1,7 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.).

Inną partię wskazało 0,7 proc. ankietowanych (wzrost o 0,3 proc.), niezdecydowanych było 4,7 proc. respondentów (spadek o 1,4 pkt proc.). 1,2 proc. ankietowanych odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Badanie wykonano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zrealizowano je w dniach 13-14 października 2025 roku.

kk/PAP

