„Nikt nie podważa okoliczności tej tragedii, ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich dopiero jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka” - przekonywał poseł KO Franciszek Sterczewski, pisząc o sprawie śmierci sierżanta Mateusza Sitka.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, odpowiadając na wpis szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza przeprosił za swoje bulwersujące słowa na temat przyczyn śmierci sierżanta Mateusza Sitka z rąk nielegalnego migranta.
Przepraszam, moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku, ale ogólnie sytuacji na granicy Polski i Białorusi
— przekonywał.
Nikt nie podważa okoliczności tej tragedii, ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich dopiero jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka
— brnął dalej w swoje tezy.
Skandaliczne słowa
Przypominamy, że Franciszek Sterczewski na antenie Polsat News udzielił skandalicznej wypowiedzi dotyczącej śmierci sierżanta Mateusza Sitka na polsko-białoruskiej granicy.
Żołnierz by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty
— przekonywał.
Słowa te skrytykowało między innymi prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
CZYTAJ TAKŻE:
— BBN reaguje na skandaliczne słowa Sterczewskiego! Utrudniał żołnierzom pilnowanie granicy. Teraz twierdzi, że sierż. Sitek zginął przez brak procedur
— Szef MON oburzony słowami Sterczewskiego. „Sierżant Sitek zginął w wyniku bestialskiej i celowej napaści”; „Oczekują przeprosin”
as/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743171-sterczewski-przeprasza-za-slowa-nt-sierz-sitka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.