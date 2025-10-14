Sterczewski "przeprasza" za oburzające słowa na temat przyczyn śmierci sierżanta Sitka. Dalej brnie jednak w swoje tezy

Nikt nie podważa okoliczności tej tragedii, ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich dopiero jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka” - przekonywał poseł KO Franciszek Sterczewski, pisząc o sprawie śmierci sierżanta Mateusza Sitka.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, odpowiadając na wpis szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza przeprosił za swoje bulwersujące słowa na temat przyczyn śmierci sierżanta Mateusza Sitka z rąk nielegalnego migranta.

Przepraszam, moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku, ale ogólnie sytuacji na granicy Polski i Białorusi

— przekonywał.

Nikt nie podważa okoliczności tej tragedii, ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich dopiero jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka

— brnął dalej w swoje tezy.

Skandaliczne słowa

Przypominamy, że Franciszek Sterczewski na antenie Polsat News udzielił skandalicznej wypowiedzi dotyczącej śmierci sierżanta Mateusza Sitka na polsko-białoruskiej granicy.

Żołnierz by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty

— przekonywał.

Słowa te skrytykowało między innymi prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

